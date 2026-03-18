Borsa yatırımcılarının en çok merak ettiği konulardan biri canlı borsa verilerinin gerçekten ne kadar güncel olduğudur. Çünkü özellikle hızlı hareket eden piyasalarda birkaç dakikalık gecikme bile fiyat farkına neden olabilir. Bu nedenle veri akışının anlık olup olmadığı yatırım kararları açısından kritik önem taşır.

Genel olarak Borsa İstanbul verileri saniyelik olarak güncellenir. Ancak bu verilerin yatırımcıya ulaşma süresi kullanılan platforma göre değişebilir. Bazı finans siteleri anlık veri sunarken, bazı platformlarda 15 dakikaya kadar gecikmeli fiyat gösterimi olabilir.

Anlık Veri ile Gecikmeli Veri Arasındaki Fark

Anlık veri, fiyat değişiminin gerçekleştiği anda ekrana yansımasıdır. Bu özellikle gün içi işlem yapan yatırımcılar için önemlidir. Gecikmeli veri ise genellikle ücretsiz platformlarda sunulur ve kısa vadeli stratejiler için yeterli olmayabilir.

Hangi Platformlar Gerçek Zamanlı Veri Sunar?

Aracı kurum işlem platformları genellikle gerçek zamanlı veri sağlar. Bunun yanında bazı finans siteleri de anlık fiyat akışı sunar. Ancak derinlik (kademe) ve emir bilgileri çoğu zaman ücretli paketler kapsamında yer alır.

Veri Güncelliği Neden Önemlidir?

Özellikle destek–direnç seviyelerine yaklaşan hisselerde saniyelik fiyat hareketleri bile işlem stratejisini değiştirebilir. Bu nedenle aktif yatırımcılar için gerçek zamanlı veri büyük avantaj sağlar. Uzun vadeli yatırımcılar için ise birkaç dakikalık gecikme genellikle kritik değildir. Canlı borsa verileri çoğu platformda anlık olarak güncellenir; ancak kullanılan kaynağa göre gecikme yaşanabilir. Özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için gerçek zamanlı veri takibi önemli bir avantajdır.