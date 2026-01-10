ABD’nin en büyük şirketlerini barındıran S&P 500 endeksinde yükseliş eğilimi korunurken, teknik göstergeler kısa vadede kritik direnç bölgelerine işaret ediyor. Raporda, piyasadaki aşırı yukarı görünüm nedeniyle olası bir düzeltme riskine dikkat çekildi.

ABD borsalarında ana gösterge endekslerden biri olan S&P 500, son dönemde yatay-yukarı trendini sürdürürken, teknik tarafta kritik bir bölgeye girmiş durumda. Raporda yer alan değerlendirmeye göre, endekste yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 6.983 ve 7.062 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak izleniyor.

Buna karşılık olası geri çekilmelerde 6.837 ve 6.751 seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin altına doğru yaşanabilecek hareketlerin, satış baskısını hızlandırabileceği ifade ediliyor.

Raporda ayrıca, son haftalarda kurumsal yatırımcıların hisse senedi pozisyonlarını azalttığına dikkat çekiliyor. Kurumsalların net bazda yüksek tutarlı satışlara yönelmiş olması, endeksin mevcut seviyelerinde daha hassas bir dengeye girdiğini gösteriyor. Bu görünüm, S&P 500’de yükseliş trendi korunmakla birlikte kısa vadede dalgalanmanın artabileceğine işaret ediyor.

