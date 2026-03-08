Yunanistan ile Arnavutluk sınırında sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Alman Jeoloji Araştırma Merkezi'nin (GFZ) verilerine göre bölgede 5.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilirken, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise depremin merkez üssünün Arnavutluk'un Pogon bölgesi olduğunu ve büyüklüğünün 5.3 olarak ölçüldüğünü açıkladı.
Alman Jeoloji Araştırma Merkezi'nin (GFZ) verilerine göre Yunanistan-Arnavutluk sınır bölgesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. GFZ'ye göre saat 06:32'de meydana gelen deprem, 5 km derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise depremin merkezinin Arnavutluk Pogon ve büyüklüğünün 5.3 olduğunu duyurdu.