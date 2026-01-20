Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma koşulları ağır olan meslek grupları için uyguladığı fiili hizmet süresi zammı (FHSZ), halk arasındaki adıyla yıpranma payı listesini güncelledi.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte listeye dahil edilen yeni meslek grupları, erken emeklilik hayali kuran çalışanlar için büyük bir fırsat doğurdu.

2026 LİSTESİNDE KİMLER VAR? 4 YENİ SEKTÖR EKLENDİ

Daha önce madenciler, sağlıkçılar ve güvenlik güçleriyle anılan yıpranma payı hakkı, ağır sanayinin bel kemiği olan sektörlere de yayıldı.

Yıpranma payı kapsamındaki madenciler, polisler ve askerlere ek olarak artık sağlık çalışanlarından gazetecilere, itfaiyecilerden ağır sanayi işçilerine kadar pek çok sektörde yer alan meslek grupları da bu erken emeklilik hakkından yararlanacak.

Yeni düzenlemeyle şu sektör çalışanları da kapsama alındı:

• Çimento Fabrikası Çalışanları

• Alüminyum Sektörü

• Dökümhane İşçileri

• Cam Sanayi Çalışanları

Bu sektörlerde çalışanlar, artık yaptıkları işin ağırlığına göre ilave prim günü kazanacak ve emeklilik yaşlarını erkene çekebilecek.

12 AY ÇALIŞAN 15 AY ÇALIŞMIŞ SAYILACAK!

Sistemin en büyük avantajı, çalışılan sürenin kağıt üzerinde artırılması. Normal bir çalışan yılda 360 gün prim kazanırken, yıpranma payı kapsamındaki bir çalışan risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün fazladan prim kazanıyor.

Örneğin; yılda 90 gün yıpranma payı olan bir işçi, 1 yıl (12 ay) çalıştığında SGK kayıtlarına 15 ay çalışmış olarak geçiyor. Biriken bu ekstra süreler, emeklilik yaş haddinden düşülüyor. Kanun, bu yöntemle emeklilik yaşının 5 yıla kadar (bazı çok ağır işlerde 8 yıla kadar) geri çekilmesine imkân tanıyor.

HANGİ MESLEK NE KADAR KAZANIYOR? (GÜNCEL LİSTE)

SGK’nın belirlediği ve çalışanların e-Devlet üzerinden kontrol etmesi gereken risk grupları şöyle:

• Maden ve Yeraltı İşçileri: Yılda 180 gün (en yüksek pay).

• Asker, Polis, MİT, Cezaevi Memurları: Yılda 90 güne kadar.

• Sağlık Çalışanları: Doktor, hemşire, ebe, röntgen teknisyenleri (Yılda 60 gün).

• İtfaiyeciler & Gazeteciler: Yılda 90 güne kadar.

• Ağır Sanayi: Demir-çelik, cıva ve asit üretimi çalışanları (Yılda 90 gün).

• YENİ: Çimento, cam, alüminyum ve dökümhane işçileri.

AMAN DİKKAT: HAKKINIZ YANMASIN!

Uzmanlar, kapsama giren mesleklerde çalışanları "meslek kodu" konusunda uyarıyor. Yıpranma payından yararlanabilmek için iki kritik şart aranıyor:

Fiili Çalışma: Kişinin masa başında değil, bizzat o riskli işi yapıyor olması (Örn: Hastanede çalışıp İK departmanında olanlar yararlanamaz).

3600 Gün Şartı: Yaş indiriminden faydalanmak için riskli işlerde en az 3600 gün (10 yıl) çalışılmış olması gerekiyor (Madencilerde bu süre 5 yıl).

Çalışanların e-Devlet üzerinden "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü"nü kontrol etmeleri, hizmet dökümlerinde FHSZ ibaresini veya özel meslek kodlarını teyit etmeleri büyük önem taşıyor. Kodun yanlış girilmesi durumunda erken emeklilik hakkı kaybedilebiliyor.

(Sabah)