ABD tarihinin en dikkat çekici askeri operasyonlarından biri olan Venezuela saldırısı öncesinde, başkentteki pizzacılarda yaşanan yoğunluk dijital haritalara yansıdı. Savunma Bakanlığı (Pentagon) personelinin geç saatlere kadar süren mesaisi, Pentagon yakınlarındaki restoranlarda sipariş rekorları kırılmasına neden oldu. Sosyal medyada bu hareketliliği fark eden analistler "saldırı geliyor" uyarısı yaparken, çok geçmeden Karakas’tan patlama sesleri yükseldi.

SİPARİŞLERDE YÜZDE 770’LİK PATLAMA

Google Haritalar ve sosyal medya verilerine göre, Pentagon’un hemen yakınındaki Papa John’s şubesinde sipariş yoğunluğu normal seviyelerin tam yüzde 770 üzerine çıktı. Benzer şekilde Domino’s, Pizzato Pizza ve District Pizza Palace gibi zincirlerde de personelin baş edemediği bir yoğunluk yaşandığı gözlendi. Jeopolitik risk analizleri yapan sosyal medya hesapları, personelin dışarıdan yemek siparişi verme oranındaki bu ani artışı "bir şeyler pişiyor" şeklinde yorumlamıştı.

OPERASYON BAŞLADI: KARAKAS ATEŞ HATTINDA

Pizza siparişlerinin zirveye ulaşmasından kısa bir süre sonra, ABD füzeleri Venezuela’nın başkenti Karakas’ı HEDEF almaya başladı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı acil çağrıda, "Karakas şu anda saldırı altında, füzelerle bombalıyorlar. Birleşmiş Milletler derhal toplanmalı" diyerek harekatı dünyaya duyurdu. Hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ve eşinin yakalandığını ilan etti.

SOĞUK SAVAŞ’TAN GÜNÜMÜZE BİR GELENEK: PİZZA ENDEKSİ

Resmî bir veri seti olmasa da "Pentagon Pizza Endeksi", Soğuk Savaş döneminden bu yana kriz zamanlarının en popüler göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kritik harekat emirleri öncesinde Pentagon personelinin karargahta uzun saatler çalışması ve kantinlerin kapalı olduğu saatlerde dışarıdan pizza söylemesi, bu endeksin doğmasına yol açtı.

Sosyal medya çağında anlık yoğunluk analizleriyle daha takip edilebilir hale gelen bu "lezzetli" gösterge; 1991 Körfez Savaşı ve 2003 Irak İşgali öncesinde de benzer sinyaller vererek jeopolitik tartışmalarda isabetli sonuçlara imza atmıştı.

