Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 kahraman polisimiz şehit oldu. Şehitlerimiz için Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.
ŞEHİT İLKER PEHLİVAN YALOVA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Şehit polis memuru İlker Pehlivan için Yalova Merkez Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Pehlivan, namazın ardından Yalova Polis Şehitliği’nde toprağa verilecek.
ŞEHİT TURGUT KÜLÜNK MEMLEKETİ DÜZCE'DE DEFNEDİLECEK
Operasyonda şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün cenaze töreni memleketi Düzce'de gerçekleştirilecek. Külünk, Akçakoca ilçesinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kapkirli köyü mezarlığına defnedilecek.
ŞEHİT YASİN KOÇYİĞİT ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Şehit polis memuru Yasin Koçyiğit ise Ankara'da toprağa verilecek. Cenaze namazı, Şereflikoçhisar ilçesi Çalönü Kasabası Mezgit Köyü Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Koçyiğit’in naaşı, namazın ardından köy mezarlığında defnedilecek.