Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri’nin (GENIL) sermaye yapısını güçlendirmek adına aldığı %1400 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kararı, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Şirketin mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılayarak 4,2 milyar TL’ye yükseltme talebi şu an Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını bekliyor.

1000 LOTA 14.000 LOT BEDELSİZ

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte hissedarların sahip olduğu pay adetlerinde devasa bir artış yaşanacak. Mevcut lot miktarına göre hesaplanan yeni tabloda rakamlar şöyle:

• 100 Lotu olanın: 1.500 Lotu olacak.

• 500 Lotu olanın: 7.500 Lotu olacak.

• 1.000 Lotu olanın: 15.000 Lotu olacak.

PORTFÖY DEĞERİ VE BÖLÜNME DETAYI

Bedelsiz sermaye artırımlarında en çok merak edilen nokta portföyün toplam değeridir.

Sermaye artırımı gerçekleştiğinde lot sayısı 15 katına çıkarken, hisse fiyatı da aynı oranda (15'e) bölünecektir.

Bu işlem sonucunda yatırımcının elindeki toplam TL değeri başlangıçta değişmezken, sahip olduğu hisse adedi artmış olacak.

SÜREÇ HANGİ AŞAMADA?

Gen İlaç'ın 2025 yılı Ağustos ayında yaptığı başvuru henüz sonuçlanmadı. 10 Ocak 2026 itibarıyla yayınlanan son SPK bültenlerinde incelemenin devam ettiği görülüyor.

Kuruldan onay kararı çıktığı anda, şirket bölünme tarihini (yeni lotların hesaplara geçeceği günü) KAP üzerinden duyuracak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

