Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 973 bin 629 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 535 bin 131 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 107 lira olarak tespit edilirken, gaz ticaret miktarı 284 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 812 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 401 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 315 milyon 882 bin 516 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 316 milyon 108 bin 609 metreküp olarak kayıtlara geçti.

