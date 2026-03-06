AA Tahran muhabiri, kentin güneydoğusunda art arda 3 patlama gerçekleştiğini ve patlamalar sonucu gökyüzüne dumanlar yükseldiğini bildirdi.

Patlama nedeniyle halkın büyük panik yaşadığı görüldü.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI HAMANEY’İN YERALTI ASKERİ SIĞINAĞINI VURDU

İsrail ordusu, Tahran’da İran yönetimine ait yerleşkede Ali Hamaney’in yeraltı askeri sığınağının savaş uçakları tarafından imha edildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine ait 50 savaş uçağının İran’ın başkenti Tahran’da İran yönetimine ait yerleşkenin altında yer alan ve geçtiğimiz hafta öldürülen dini LIDER Ali Hamaney’in yeraltı askeri sığınağının imha edildiği belirtildi. Açıklamada, sığınağın vurulduğu anın görüntüsü de paylaşıldı.

Detaylar geliyor...