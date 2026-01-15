Uluslararası yatırımcılarla bir araya gelen TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye ekonomisinin görünümü ve para politikası stratejilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karahan'ın sunumunda öne çıkan en kritik başlıklardan biri, enflasyonun kısa ve orta vadeli seyrine ilişkin öngörüler oldu.

"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ AY KRİTİK"

Enflasyondaki düşüş eğiliminin belirginleştiğine ve iyileşmenin fiyatlama davranışlarının geneline yayıldığına dikkat çeken Karahan, kısa vade için temkinli konuştu.

Başkan Karahan, önümüzdeki iki aylık süreçte enflasyon verilerinde geçici dalgalanmaların yaşanabileceğine işaret etti. Bu uyarının, piyasaların kısa vadeli veri akışına karşı hazırlıklı olması gerektiği şeklinde yorumlandı.

2026 İÇİN "HİZMET ENFLASYONU" VURGUSU

Karahan, orta vadeli görünümde ise iyimser bir tablo çizdi. Özellikle enflasyonla mücadelenin en zorlu alanlarından biri olan hizmet enflasyonundaki katılığın azalmaya başladığını belirten TCMB Başkanı, bu gelişmenin 2026 yılındaki dezenflasyon sürecini destekleyen ana unsur olacağını ifade etti.

Ayrıca reel sektör ve hanehalkı enflasyon beklentilerindeki düzelmenin, fiyatlama disiplinini desteklediği ve ana eğilimin güçlendiği vurgulandı.

"GEREKİRSE EK SIKILAŞMA GELİR"

Para politikasındaki duruşun netliğine değinen Karahan, TCMB'nin stratejisini şu sözlerle özetledi:

"Fiyat istikrarı tam olarak sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz."

Karahan, faiz kararlarının toplantı bazlı, veri odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınacağını belirtti. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir sapma göstermesi durumunda ise para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağı mesajını verdi.

BÜYÜMEDE "KARIŞIK SİNYALLER"

Ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karahan, büyümenin direncini koruduğunu ancak diğer öncü göstergelerin karışık sinyaller verdiğini söyledi.

Bu belirsizliğin, para politikasında "ihtiyatlı" yaklaşımı zorunlu kıldığı ifade edildi.