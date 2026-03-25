Günün ilk yarısında oldukça aktif bir performans sergileyen Tera Yatırım, toplamda 486.731.576 TL net hacme ulaştı. Kurumun alım tarafında kendi grup şirketlerine ve sanayi devlerine odaklandığı görülürken, satış tarafında ise ağır sanayi ve havacılık hisselerinden çıkış yaptığı gözlemlendi.

ALIM LİSTESİNİN ZİRVESİNDE "GRUP HİSSELERİ" VE SASA VAR

Tera Yatırım'ın günün ilk yarısında en çok alım yaptığı hisselerde kendi iştirakleri ve yatırımcıların yakından takip ettiği SASA başı çekti:

TEHOL (Tera Holding): 210,1 milyon TL (%32,15 pay) ile listenin ilk sırasında.

SASA (Sasa Polyester): 119,3 milyon TL (%18,26 pay) ile yoğun ilgi gördü.

TERA (Tera Yatırım): 113,2 milyon TL (%17,32 pay) net alım gerçekleştirildi.

DSTKF ve TRHOL: Sırasıyla 20,9 milyon TL ve 19,8 milyon TL’lik alımlarla listeyi tamamladı.

SATIŞ TARAFINDA DEMİR-ÇELİK VE HAVACILIK HAKİM

Kurumun net satıcı pozisyonunda olduğu hisselerde ise endeksin lokomotif şirketleri yer aldı. En çok satış yapılan hisseler şu şekilde sıralandı:

EREGL (Erdemir): 20,4 milyon TL tutarında net çıkışla satış listesinin zirvesinde.

SAFKR (Safkar Ege Soğutmacılık): 14 milyon TL'lik satışla ikinci sırada.

Havacılık Sektörü: THYAO (13,7 milyon TL) ve PGSUS (11,5 milyon TL) hisselerinde satıcılı bir seyir izlendi.

CCOLA (Coca-Cola İçecek): 12,5 milyon TL'lik net satış hacmi oluştu.

