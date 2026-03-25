Hanehalkının Enflasyon Beklentisi Mart Ayında Yükselişe Geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Mart 2026 dönemine ait Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçları, vatandaşın gelecek 12 aya ilişkin fiyat artışı beklentilerinde bir yükseliş olduğunu ortaya koydu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ %50 SINIRINA DAYANDI

Şubat ayında %48,81 seviyesinde olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, Mart ayında yaklaşık 1 puanlık artışla %49,89 seviyesine yükseldi. Bu artış, hanehalkının hayat pahalılığına dair endişelerinin sürdüğüne işaret ediyor.

DOLAR KURU BEKLENTİSİ 52 TL’Yİ AŞTI

Döviz kurlarına yönelik beklentilerde de yukarı yönlü bir hareket gözlemlendi. Şubat ayında 12 ay sonrası için 51,56 TL olan ABD Doları kuru tahmini, Mart ayında 52,15 TL’ye çıktı.

KONUT FİYATLARINDA SINIRLI GERİ ÇEKİLME

Anketteki tek düşüş eğilimi konut fiyat değişim beklentisinde görüldü. Hanehalkı, Şubat ayında konut fiyatlarının %35,41 artacağını öngörürken, bu oran Mart ayında hafif bir düşüşle %35,05 olarak kaydedildi.

VERİLER NE ANLATIYOR? (ANALİST YORUMU)

Mart 2026 sonuçları, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele adımlarına rağmen hanehalkı nezdinde "beklenti katılığının" devam ettiğini gösteriyor. Bu tabloyu üç temel başlıkta özetlemek mümkün:

Enflasyonda Psikolojik Sınır: 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin %49,89 seviyesine yükselmesi, vatandaşın fiyat artış hızının yavaşlayacağına dair tam ikna olmadığını kanıtlıyor. %50 sınırına dayanan bu beklenti, tüketicilerin "fiyatlar daha da artmadan almalıyım" refleksiyle hareket etmesine ve talebin canlı kalmasına neden olabilir.

Dövizdeki Yukarı Yönlü Seyir: Dolar kuru beklentisinin 52,15 TL’ye revize edilmesi, hanehalkının ithal maliyetler ve enerji fiyatları üzerindeki baskının süreceğini öngördüğünü gösteriyor. Kur beklentisindeki her artış, doğrudan enflasyon beklentisini besleyen bir çarpan etkisi yaratıyor.

Konutta Talep Doygunluğu: Anketteki tek gerilemenin konut fiyat artış beklentisinde ( %35,05) yaşanması dikkat çekici. Bu durum, yüksek faiz ortamının konut talebini baskıladığını ve vatandaşın gayrimenkulü artık "agresif bir yatırım aracı" olarak görmekten uzaklaştığını işaret ediyor.

Mart ayı verileri, dezenflasyon sürecinin hanehalkı tarafından tam olarak içselleştirilmesi için daha güçlü sinyallere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.