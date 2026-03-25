Değerli metaller, son 40 yılın en kötü haftalık performansının ardından yeniden toparlanma sinyalleri vermeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakerelerde ilerleme sağlandığını açıklamasıyla birlikte ons altın 4.400 doların üzerine çıkarak yaklaşık 10 günlük düşüş serisini sonlandırdı. Gümüş de benzer şekilde yükselerek 69 dolardan 73 dolara çıktı.

Son 4 ayın en düşük seviyesini gören altın, ons fiyatının 4.098 dolara kadar gerilemesiyle yıl başından bu yana elde ettiği tüm kazançları silmişti. Jeopolitik gerilimlere rağmen beklenen güvenli liman performansını sergileyemeyen altın, yatırımcıları şaşırtırken, büyük finans kuruluşları kısa vadede temkinli ancak uzun vadede iyimser bir görünüm sunuyor.

"SARKAÇ ETKİSİ" VURGUSU

Commerzbank analistleri, altındaki son sert düşüşün yıl başındaki yükseliş gibi aşırı bir piyasa tepkisi olabileceğine dikkat çekti. Bankaya göre altın fiyatları bir uçtan diğerine savrulan "sarkaç" hareketi sergiliyor ve mevcut seviyeler aşırı satış sinyalleri içeriyor.

UZUN VADEDE 6 BİN DOLAR TAHMİNİ

Kısa vadeli baskıya rağmen büyük bankalar uzun vadede iyimserliğini koruyor. Analistler, 2026 sonuna kadar ons altının 6.000–6.200 dolar aralığına yükselebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, küresel belirsizlikler ve artan korunma talebiyle destekleniyor.

"YÜKSELİŞ DURMADI, SADECE YAVAŞLADI"

Kıdemli piyasa analisti Rania Gule, altının güçlü yapısal yükseliş trendini koruduğunu ancak bu sürecin sert düzeltmelerle ilerlediğini belirtti. Gule'ye göre mevcut geri çekilme, uzun vadeli trend içinde doğal bir düzeltme olarak değerlendirilmeli.

Kanada merkezli Montreal Bank (BMO) da altın ve gümüşteki yükseliş ivmesinin sona ermediğini, yalnızca geçici olarak durakladığını vurguluyor.

BMO'DAN ALTIN İÇİN YENİ SENARYO

BMO'nun tahminlerine göre ons altın üçüncü çeyrekte ortalama 4.800 dolar, yılın son çeyreğinde ise 4.900 dolar seviyesinde olacak. 2026 genelinde ortalama fiyatın 4.846 dolar olması beklenirken, 2027'de altının yüzde 26 artışla ortalama 5.125 dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

GÜMÜŞTE YENİ HEDEFLER

Gümüş için de iyimser beklentiler korunuyor. BMO'ya göre gümüş fiyatları üçüncü çeyrekte ons başına 70,60 dolar, dördüncü çeyrekte ise 68,10 dolar seviyesinde olacak. Bu yıl ortalama fiyatın 74,50 dolar olması beklenirken, gelecek yıl için 64,20 dolar öngörülüyor. Banka, fiziki piyasada yeniden oluşabilecek arz fazlasının fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltabileceğini belirtiyor.

'ZORUNLU SATIŞLAR BİTİNCE TOPARLANMA GELEBİLİR'

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, savaş kaynaklı likidite sıkışıklığı nedeniyle yatırımcıların nakit yaratmak için altın sattığını ifade etti. Hansen'e göre zorunlu tasfiyeler sona erdiğinde, doların zayıflaması ve artan stagflasyon riskleri fiyatları yeniden yukarı taşıyabilir.

GÜMÜŞ DAHA HASSAS

Hansen, gümüşün yüksek volatilitesi nedeniyle altına kıyasla daha zayıf bir görünüm sergilediğini belirtti. 60,80 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu ifade eden Hansen, bu seviyenin aşağı kırılması halinde fiyatların 57,61 dolara kadar gerileyebileceğini söyledi. Ancak buna rağmen gümüşte yıllık bazda güçlü yükseliş trendi korunuyor.

Genel tabloya bakıldığında analistler, altın fiyatlarında kısa vadede dalgalı bir seyir öngörürken, orta ve uzun vadede yükseliş eğiliminin yeniden güç kazanacağı görüşünde birleşiyor.