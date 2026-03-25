Son aylarda küresel piyasalarda artan belirsizlik, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının devam eden altın alımları, ons altını güçlü bir yükseliş trendine taşıdı. Özellikle ABD’de faiz beklentileri ve dolar endeksindeki dalgalanmalar, altına olan talebi destekleyen ana unsurlar arasında yer aldı. Bu süreçte ons altın fiyatı, teknik olarak “parabolik” olarak tanımlanan sert ve hızlanan bir yükseliş eğilimine girdi. Analistler, bu tarz hareketlerin genellikle trendin son aşamalarında görüldüğünü ve ardından düzeltme ihtimalinin arttığını vurguluyor.

“5 DALGALI YÜKSELİŞ TAMAMLANDI” UYARISI

BofA tarafından paylaşılan teknik analizde, altının Elliott Dalga Teorisi’ne göre 5 dalgalı yükseliş yapısını tamamladığı ifade edildi. Bu teoriye göre piyasalar genellikle 5 dalgalı bir yükselişin ardından düzeltme sürecine giriyor.

Analistler, mevcut fiyat hareketinin bu yapıya oldukça net şekilde uyduğunu ve son yükseliş dalgasının ardından piyasada yorulma sinyallerinin belirginleştiğini dile getiriyor.

RSI AŞIRI ALIMDA: SATIŞ BASKISI ARTABİLİR

Teknik göstergeler tarafında ise en dikkat çekici sinyallerden biri RSI (Relative Strength Index) oldu. BofA analistleri, RSI’ın aşırı alım bölgesine ulaştığını ve bunun da fiyatlarda aşağı yönlü bir düzeltme ihtimalini güçlendirdiğini belirtti. Aşırı alım bölgesi, piyasada alıcıların zayıflamaya başladığı ve satışların devreye girebileceği bir aşama olarak yorumlanıyor. Bu durum, özellikle kısa vadeli yatırımcılar açısından kritik bir uyarı olarak öne çıkıyor.

KRİTİK BÖLGE: 3.800 – 4.000 DOLAR

Analize göre, olası bir geri çekilmede ilk güçlü HEDEF bölge 3.800 – 4.000 dolar aralığı olacak. Bu seviyenin önemi sadece psikolojik değil, aynı zamanda teknik olarak da güçlü bir destek bölgesi olmasından kaynaklanıyor.

Söz konusu aralık, Fibonacci düzeltme seviyeleri içinde en kritik eşiklerden biri olan 0.618 seviyesine denk geliyor. Teknik analizde bu seviye, fiyatların en sık tepki verdiği ve yeniden yön bulduğu bölgelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle olası bir geri çekilmede, altının bu bantta DENGE arayışı içine girmesi bekleniyor.

“DÜŞÜŞ DEĞİL, SAĞLIKLI DÜZELTME” VURGUSU

BofA analistleri, beklenen geri çekilmenin bir trend dönüşü değil, daha çok “sağlıklı bir düzeltme” olarak değerlendirilmesi gerektiğini de vurguluyor. Uzmanlara göre bu tarz düzeltmeler, piyasadaki aşırı fiyatlamaların dengelenmesi açısından kritik rol oynuyor.

Ayrıca uzun vadeli yükseliş hikâyesinin tamamen ortadan kalktığına dair net bir veri bulunmadığı ifade ediliyor.

ALTINI DESTEKLEYEN TEMEL FAKTÖRLER DEVAM EDİYOR

Analistler, altının orta ve uzun vadede destek bulmaya devam edebileceğini belirtiyor. Bu noktada öne çıkan başlıca faktörler şu şekilde sıralanıyor:

Merkez bankalarının artan altın alımları

Küresel jeopolitik risklerin devam etmesi

ABD faiz politikalarına yönelik belirsizlik

Enflasyonist baskıların sürmesi

Bu dinamikler, olası geri çekilmelerin kalıcı bir düşüşe dönüşmesini şimdilik sınırlayan unsurlar olarak görülüyor. Sonuç olarak, altın fiyatlarında güçlü yükseliş sonrası kritik bir eşikte olunduğu görülüyor. Teknik göstergeler, kısa vadede aşağı yönlü bir düzeltme ihtimalini artırırken, uzun vadeli görünümde belirsizlik devam ediyor.

Önümüzdeki süreçte özellikle 3.800 – 4.000 dolar bandının nasıl çalışacağı, altının yönü açısından belirleyici olacak.

