ABD-İsrail ve İran ekseninde tırmanan gerilimin ardından, enerji altyapısına verilen hasarın küresel faiz oranlarında sert bir "şahinleşmeye" yol açması altın üzerinde satış baskısı yaratmıştı. Tang Yuxuan, doların güçlenmesi ve artan faiz oranlarının altını baskıladığını belirtirken, borç azaltma (deleverage) dönemlerinde değerli metalin diğer varlıklarla birlikte düşüş yaşamasının olağan bir durum olduğunu ifade etti.

ALTIN İÇİN "GÜVENLİ LİMAN" TEYİDİ VE 6.300 DOLAR TAHMİNİ

Düşüşe rağmen altının jeopolitik koruma işlevinin sarsılmadığını savunan Tang Yuxuan, çatışmaların zirve yaptığı noktada ons fiyatının 5.400 doların üzerine çıkmasını buna kanıt olarak gösterdi. Yuxuan, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda piyasaların odak noktasının enflasyondan "resesyon riskine" kayabileceğini, bu senaryonun ise altının güvenli liman özelliklerinin bir kez daha ön plana çıkabileceği bir ortam anlamına geldiğini söyledi.

Tang Yuxuan: "Altını, hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyona sahip faydalı bir portföy çeşitlendiricisi olarak görmeye devam ediyoruz. Yıl sonu için ons başına 6.000 - 6.300 dolar tahminimizi koruyoruz."

ÇİNLİ BANKADAN "ÇOK KUTUPLU DÜNYA" VURGUSU

Altındaki fiyat düzeltmesini uzun vadeli bir fırsat olarak gören sadece JP Morgan değil. China International Capital Corp (CICC) tarafından yayımlanan araştırma notunda, Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel çok kutuplaşmayı hızlandıracağı belirtildi.

Yatırım bankası, dolar ağırlıklı para sistemindeki kırılmaların derinleştiğini ifade ederek; doların etkisinin azaldığı bir dünyada altının, portföyleri korumak adına her zamankinden daha cazip bir araç haline geldiğinin altını çizdi.

Kaynak: CHINADAILY