İşte TSI 14:35 - 14:37 itibarıyla piyasadaki sıcak veriler ve öne çıkan hisseler:

BURVA: BULLS YATIRIM’DAN TEK TABANCA OPERASYON

Günün en dikkat çekici "tavan" adaylarından biri olan BURVA hissesinde, Bulls Yatırım’ın ezici dominasyonu hakim.

Net Alıcılar: Bulls Yatırım, tek başına 83.252 lot alım yaparak toplam alımların %89,25'ini gerçekleştirdi.

Detay: İlk 5 kurumun alım oranı %99 gibi rekor bir seviyeye ulaşırken, hissede Bulls Yatırım’ın piyasayı adeta tek başına süpürdüğü görülüyor.

MCARD: DEVLERİN KAPIŞMASINDA BOFA VE DENİZ KARŞI KARŞIYA

MCARD paylarında hem yabancı hem de yerli devlerin yoğun alım iştahı sürüyor.

Net Alıcılar: Listenin başında 369.898 lotla (%29,80) Bank of America yer alırken, hemen ardından 364.325 lotla (%29,35) Deniz Yatırım geliyor.

Maliyet: İlk 5 alıcının ortalama maliyeti 160,38 TL seviyesinde oluştu.

TDGYO: ALIMLAR ÜÇ KURUM ARASINDA PAYLAŞILDI

Trend GMYO (TDGYO) tarafında ise alımlar daha dengeli bir dağılım sergileyerek endeksteki yükselişi destekliyor.

Net Alıcılar: GEDIK Yatırım 182.880 lot (%29,37) ile liderliği çekerken, onu Vakıf Yatırım (147 bin lot) ve Osmanlı Yatırım (140 bin lot) takip ediyor.

Ortalama Maliyet: Hissede ilk 5 alıcının maliyet ortalaması 18,33 TL olarak kaydedildi.

