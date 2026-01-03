Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mali açıdan zorlu geçen bir yılın ardından esnafın 2026 yılından umutlu olduğunu ancak çözüm bekleyen kronik sorunların artık ertelenmemesi gerektiğini vurguladı. Palandöken, özellikle sosyal güvenlik ve haksız rekabet konularındaki düzenlemelerin esnafın nefes alması için kritik önemde olduğunu ifade etti.

"7200 PRİM GÜNÜ MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ"

Esnafın en büyük beklentisinin sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması olduğunu belirten Palandöken, "Esnafın uzun süredir yaşadığı 7200 prim günü mağduriyeti hâlen giderilememiştir. Sosyal güvenlikte 7200 prim gününün 9 bin günle eşitlenmesi, esnafımıza verilen bir sözdür ve 2026’nın ilk icraatlarından biri olmalıdır" dedi.

PERAKENDE YASASI VE HAKSIZ REKABET

Zincir marketlerle yaşanan haksız rekabete değinen Palandöken, Perakende Yasası’nın güncellenmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Palandöken, yasal düzenleme çıkana kadar şu adımların atılmasını önerdi:

Zincir marketlerin haftada bir gün kapatılması.

Esnafla doğrudan rekabet eden sigara ve ekmek gibi ürünlerin satışına sınırlama getirilmesi.

"ESNAF ÇİFTE VERGİ VE ENERJİ YÜKÜ ALTINDA"

Kira stopajı uygulamasının hem esnafa yük olduğunu hem de devlet için vergi kaybı yarattığını savunan Palandöken, "20 bin liralık kirada esnaf aylık 4 bin lira stopaj ödüyor. Mülk sahibi zaten vergisini verirken esnafın bu yükle karşı karşıya kalması çifte vergilendirmedir" ifadelerini kullandı. Ayrıca enerji maliyetlerinin dükkân kiralarını aştığını belirterek, elektrik ve doğal gazda esnafa özel indirimlerin geri gelmesini talep etti.

KDV’DE "YÜZDE 1" ADALETİ ÇAĞRISI

Esnafın alım-satım arasındaki KDV farkından dolayı mağduriyet yaşadığına dikkat çeken TESK Başkanı, "Yüzde 1 ile alınan bir ürünün yüzde 10 ile satılması esnafı zorluyor. Giriş oranı neyse çıkış oranının da o olması gerekir" dedi.

Palandöken, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Anayasa’nın 173. maddesi gereği esnaf korunmalıdır. Unutulmamalıdır ki esnaf güçlendiğinde ülke ekonomisi de güçlenir. 2026 yılında bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi ekonomik istikrarın anahtarı olacaktır."

