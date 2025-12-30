Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı şirketler ve mülkiyeti Hazineye geçen varlıklar için kapsamlı bir satış takvimi yayımladı. Resmi Gazete’de yer alan ilanlara göre, toplam değeri milyarlarca lirayı bulan varlıklar şubat ayı içerisinde ihale edilecek.

FORM SÜNGER İÇİN 3,8 MİLYAR TL BEDEL

Hazine mülkiyetinde bulunan Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin yüzde 100 payı satışa konu edilecek. Her biri 1 TL nominal değerli 50 milyon adet hisse için belirlenen muhammen bedel 3,8 milyar TL oldu.

Teminat Bedeli: 200 milyon TL.

Son Teklif Tarihi: 23 Şubat.

İhale Tarihi: 24 Şubat.

ANTALYA’DA 5,95 MİLYARLIK TURİZM YATIRIMI

Antalya’nın Kemer ilçesinde yer alan ve TMSF’nin kayyumluğundaki Tekirova Turizm Yatırımları AŞ’ye ait varlıklardan oluşan Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış listesinde yer aldı.

Muhammen Bedel: 5,95 milyar TL.

İhale Tarihi: 18 Şubat.

İZMİR SEFERİHİSAR’DA ROYAL TEOS OTEL SATIŞTA

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan ve Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret AŞ’ye ait varlıklardan oluşturulan Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için de geri sayım başladı.

Muhammen Bedel: 4,6 milyar TL.

İhale Tarihi: 11 Şubat.

TMSF tarafından düzenlenen bu ihaleler, hem turizm sektöründe hem de sanayi alanında 2026 yılının ilk çeyreğindeki en büyük varlık satışlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Ekonomim