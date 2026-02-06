Toyota bünyesinde uzun yıllardır görev yapan ve kârlılık stratejileri üzerindeki uzmanlığıyla bilinen Kenta Kon, Nisan ayı itibarıyla Koji Sato’dan CEO’luk ve başkanlık görevini devralacak. Otomatik sürüş ve ileri teknolojiler konusundaki tecrübesiyle dikkat çeken Kon’un atanması, piyasalarda olumlu yankı buldu; açıklama sonrası Toyota hisseleri yüzde 2 değer kazandı.

SATO: "BU BİR VİTES DEĞİŞİMİ"

Görevi devreden Koji Sato, bu hamleyi Toyota’nın dönüşüm sürecinde bir “vites değişimi” olarak nitelendirdi. Sektördeki hızlı dönüşüm nedeniyle bayrak değişiminin aciliyetine dikkat çeken Sato, Toyota’nın başkan yardımcısı olarak kalmaya devam edecek ve aynı zamanda Japonya Otomobil Üreticileri Birliği (JAMA) başkanlığını yürütecek.

KÂR NEDEN DÜŞTÜ?

Toyota’nın kârındaki gerilemenin arkasında küresel ticaret savaşları ve artan maliyetler yatıyor:

Gümrük Tarifeleri: ABD’nin uyguladığı tarifeler, şirketin faaliyet kârını yaklaşık 1,45 trilyon yen (402,7 milyar TL) eritti.

Çeyrek Verileri: Ekim-Aralık döneminde grup kârı 1,25 trilyon yene (347,2 milyar TL) geriledi.

Dokuz Aylık Tablo: Toplam kâr, geçen yıla göre yüzde 26 düşerek 3,03 trilyon yen seviyesinde kaldı.

SATIŞLAR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kâr marjındaki daralmaya rağmen Toyota’nın küresel satış performansı gücünü koruyor. Şirketin dokuz aylık gelirleri yüzde 7 artarak 38 trilyon yene (10,55 trilyon TL) ulaşırken, küresel araç satışları 7,3 milyon adetle Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında büyüme kaydetti.

Toyota, mali yıl sonu için 3,57 trilyon yen kâr öngörüsünü korurken, Kenta Kon liderliğindeki yeni dönemin bu maliyet baskısını nasıl yöneteceği otomotiv dünyası tarafından yakından takip edilecek.