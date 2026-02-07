ETİ, bu hamleyle sadece coğrafi bir genişleme değil, aynı zamanda dünya genelinde yükselen "sağlıklı ve temiz içerikli atıştırmalık" trendinde de oyun kurucu olmayı hedefliyor. 2018 yılında girişimci Erica Groussman tarafından kurulan TRUBAR, lezzet ve sağlığı birleştiren ürünleriyle ABD pazarında kısa sürede devleşmişti.

20 BİN SATIŞ NOKTASI VE 100 MİLYON DOLARLIK GELİR

TRUBAR, 2025 yılında yaklaşık 100 milyon dolar brüt gelir elde ederek dikkatleri üzerine çekmişti. MARKA; Costco, Target, Walmart ve Amazon gibi perakende devleri üzerinden 20 bini aşkın satış noktasında tüketicilere ulaşıyor. ETİ’nin operasyonel gücüyle bu ağın daha da genişlemesi bekleniyor.

FİRUZHAN KANATLI: "KÜRESEL ÖLÇEKTE YENİ BİR KONUMLANMA"

Satın alma sonrası açıklamalarda bulunan ETİ Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı, bu adımın Türkiye’deki liderliği dünya ölçeğine taşıma hedefiyle birebir örtüştüğünü vurguladı. Kanatlı, "Bu yatırım, ETİ’nin kalite ve inovasyon gücünü uluslararası pazarlarda yeni bir seviyeye taşıyacak," ifadelerini kullandı.

MARKA KİMLİĞİ KORUNACAK

TRUBAR Kurucusu ve CEO’su Erica Groussman ise ETİ ortaklığından duyduğu heyecanı dile getirdi. Groussman, markanın kimliğinin değişmeyeceğini ancak ETİ’nin tecrübesiyle inovasyon süreçlerinin çok daha hızlanacağını belirtti.

