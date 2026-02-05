Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından kamuoyuna duyurulan bu ortaklık, sadece Türkiye karasularını değil, dünya genelindeki potansiyel sahaları da kapsıyor.

• Hidrokarbon Arama ve Üretim: İki şirket, denizlerde (özellikle Karadeniz ve Akdeniz) sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerinde teknik güçlerini birleştirecek.

• Küresel Operasyonlar: Anlaşma, TPAO'nun Somali, Libya ve diğer uluslararası sahalardaki operasyonel kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

• Teknoloji Transferi: Chevron’un derin deniz sondaj teknolojileri ve rezervuar modelleme konusundaki uzmanlığının, TPAO’nun yerli projelerine entegre edilmesi planlanıyor.

STRATEJİK HEDEF: 2028'DE 600 BİN VARİL

Bakan Bayraktar, bu tür ortaklıkların Türkiye'nin 2028 yılındaki üretim hedefleri için kritik olduğunu vurguladı. Türkiye, günlük petrol ve gaz üretimini orta vadede 550-600 bin varil bandına çıkarmayı hedefliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, "Uluslararası ortaklıklarla kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor ve bölgemizin enerji merkezi olma yolunda ilerliyoruz. ExxonMobil'in ardından Chevron ile atılan bu imzalar, Türkiye’nin enerji diplomasisindeki gücünün bir göstergesidir" dedi.

NEDEN ÖNEMLİ?

• Risk Paylaşımı: Derin deniz arama maliyetleri ve riskleri, küresel devlerle paylaşılarak optimize ediliyor.

• Enerji Arz Güvenliği: Yerli üretimin artması, dışa bağımlılığın azalması anlamına geliyor.

• Finansal Prestij: TPAO'nun 2026'nın ilk yarısında planladığı sukuk ihracı ve halka arz hazırlıkları öncesinde, bu tür ortaklıklar şirketin uluslararası kredi notunu ve piyasa değerini olumlu etkiliyor.