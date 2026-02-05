İngiltere Merkez Bankası (BOE), Para Politikası Komitesi toplantısında politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit tuttu. Karar, büyüme ve enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesine rağmen alındı. Banka, ücret artışlarının yavaşlaması halinde yeni faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğine işaret etti.

Dokuz üyeli Para Politikası Komitesi'nde dört üye faizin yüzde 3,5'e indirilmesini savundu. Söz konusu oran, son dört yılın en düşük seviyesi olacaktı.

BOE Başkanı Andrew Bailey, Aralık ayında olduğu gibi bu toplantıda da dengeyi belirleyen isim oldu. Bailey, "Her şey yolunda giderse bu yıl daha fazla indirim için alan var" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON VE BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

BOE, enflasyonun nisan ayından itibaren yüzde 2 hedefi civarına gerilemesini bekliyor. Banka, 2026 büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a düşürdü. İşsizlik oranının yıl ortasında yüzde 5,3'e çıkacağı öngörülüyor.

Bazı komite üyeleri, yüksek ücret anlaşmalarının enflasyonu hedefin üzerinde tutabileceği endişesiyle faizin daha uzun süre yüksek kalması gerektiğini savunuyor.

Ücretler, kasım ayına kadar olan üç aylık dönemde yıllık yüzde 4,5 arttı. BOE'nin yayımladığı ankete göre, 2026 yılında ücret artışının yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Diğer bir grup ise zayıf büyüme ve artan işsizliğin enflasyonu hedefin altına çekebileceğini düşünüyor. Doların zayıflaması ve Çin'den ucuz ithalat bu görüşü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, enflasyonun bu yıl yüzde 2 hedefinde dengeleneceğini ve BOE'nin iki kez daha faiz indireceğini tahmin ediyor.