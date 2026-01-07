Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sert açıklamada, Amerikalıların ev sahibi olmasının önündeki en büyük engelin "kurumsal açgözlülük" olduğunu savundu. "Ev toplama" olarak bilinen, dev fonların binlerce konutu tek tek satın alıp yüksek fiyatlarla kiraya vermesi sistemine savaş açan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan rüyası olan ev sahipliği, dev şirketlerin mahallelerimizi satın alması yüzünden bir hayale dönüştü. Buna bir son veriyoruz. Evler insanlar yaşasın diye vardır, şirketler kâr etsin diye değil."

Borsada "Blackstone" Depremi

Bu açıklama, piyasalarda anında karşılık buldu. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan ve portföyünde on binlerce konut bulunduran Blackstone’un hisseleri %4’ün üzerinde değer kaybetti. Panik dalgası sadece Blackstone ile sınırlı kalmadı; konut kiralama devleri Invitation Homes ve American Homes 4 Rent gibi şirketlerin hisseleri de %7'ye varan düşüşlerle günü kapattı.

Sıradan Vatandaş İçin Umut, Şirketler İçin Kriz

Yıllardır ABD’de orta sınıf aileler, mahallelerindeki evlerin dev fonlar tarafından "nakit para" avantajıyla ellerinden alınmasından şikayetçiydi. Bu durumun hem konut fiyatlarını hem de kiraları suni şekilde yükselttiği savunuluyordu. Trump’ın bu hamlesi, konut piyasasında fiyatları aşağı çekmeyi ve rekabeti tekrar vatandaş lehine çevirmeyi hedefliyor.

Gözler Davos ve Kongre’de

Trump, bu yasağın detaylarını Ocak ayı sonunda Davos’ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklayacağını ve konuyu yasalaştırmak için Kongre’ye baskı yapacağını belirtti. Eğer bu plan hayata geçerse, emlak sektöründe kartlar yeniden dağıtılacak ve dev şirketlerin "ev koleksiyonu" yaptığı dönem resmen sona erecek.