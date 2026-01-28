ABD Başkanı Donald Trump, Iowa’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak küresel finans piyasalarına yön verecek önemli açıklamalarda bulundu. Doların değer kaybettiğine dair tartışmalara mesafeli yaklaşan Trump, mevcut tablodan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"DOLAR HARİKA GİDİYOR, KENDİ SEVİYESİNİ BULUYOR"

Doların fazla değer kaybettiğini düşünüp düşünmediği sorulan Trump, "Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Hayır, dolar harika gidiyor" ifadelerini kullandı. Geçmişte Çin ve Japonya gibi ülkelerin para birimlerini kasten devalüe ederek rekabet avantajı sağlamaya çalıştıklarını hatırlatan Trump, bu durumun adil olmadığını savundu. Doların şu anki hareketini "kendi seviyesini bulmaya çalışmak" olarak nitelendiren Başkan, doların seyri üzerindeki etkisini ise "(Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim" sözleriyle vurguladı.

DOLAR ENDEKSİNDE 4 YILIN EN DÜŞÜĞÜ, EURO’DA ZİRVE

Başkan Trump’ın açıklamalarının hemen ardından uluslararası piyasalar hızla tepki verdi. Doların; Euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki gücünü temsil eden dolar endeksi, 95,6 seviyesine inerek son 4 yılın en düşük noktasını gördü.

Dolar cephesindeki bu geri çekilme, diğer para birimlerini zirveye taşıdı:

Euro/Dolar Paritesi: 1,20 seviyesine kadar yükselerek 2021 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasalar, Trump'ın bu "zayıf dolar" yanlısı tutumunun ABD ticaret dengesi ve enflasyon üzerindeki orta vadeli etkilerini tartışmaya başlarken, gözler akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed faiz kararına çevrilmiş durumda.