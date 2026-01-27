Türkiye’de tütün kontrolü konusunda yeni bir sayfa açılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve sona gelindiği belirtilen taslak çalışma, sigara ve tütün ürünlerinin satışından tüketimine kadar bir dizi kısıtlamayı beraberinde getiriyor.

Habertürk'ten İclal Kibar'ın aktardığı bilgilere göre çalışmanın temel hedefi sigaranın "görünürlüğünü" sıfıra indirmek.

MARKETLERDE "KASA ARKASI" DEVRİ BİTİYOR

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri perakende satış noktalarıyla ilgili. Mevcut uygulamada marketlerde kasa arkasında yer alan ve müşterilerle doğrudan göz temasında bulunan sigara rafları kaldırılıyor.

Taslağa göre, marketlerde tütün ürünlerine dair hiçbir görsel unsur bulunmayacak. Sigaralar, müşterilerin göremeyeceği kapalı dolaplarda veya özel alanlarda muhafaza edilecek.

Böylece alışveriş sırasında oluşan görsel aşinalığın ve satın alma dürtüsünün kırılması hedefleniyor.

PARK VE BAHÇELERE "DUMAN" YASAĞI

Bakanlığın hassasiyetle üzerinde durduğu bir diğer konu ise "rol model" etkisi. Çocukların ve gençlerin tütün kullanan bireyleri görmesini engellemek amacıyla kamusal açık alanlarda yeni yasaklar devreye giriyor.

Bu kapsamda:

• Çocuk Parkları ve Oyun Alanları: Sigara kullanımı tamamen yasaklanacak.

• Park ve Bahçeler: Tütün ürünlerinin tüketimi kısıtlanacak.

Amaç, çocukların oyun oynadığı veya vakit geçirdiği alanlarda sigarayı normal bir davranış gibi görmelerinin önüne geçmek.

ELEKTRONİK SİGARA ALGISI YIKILACAK

Taslakta sadece klasik tütün ürünleri değil, son yıllarda kullanımı artan yeni nesil ürünler de mercek altında.

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin "daha az zararlı" veya "zararsız" olduğu yönündeki algıyı kırmak için mevzuatta değişikliğe gidilecek.

Kapalı alanlardaki kısıtlamaların da bu kapsamda genişletilmesi ve denetimlerin sıkılaştırılması bekleniyor.