Kripto para piyasaları, küresel finans devlerinden gelen peş peşe haberlerle hareketli günler geçiriyor. Yatırımcıların uzun süredir beklediği "kurumsal onay" sinyali, bu kez ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Bank of America (BofA) cephesinden geldi.

Ocak 2026 itibarıyla dijital varlıklara bakış açısını resmen değiştiren banka, kripto paraların artık "egzotik bir yatırım" olmaktan çıkıp modern portföylerin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini tescilledi.

BOFA'DAN TARİHİ ADIM: 15.000 DANIŞMANA "BITCOIN" YETKİSİ

Bank of America, iştiraki olan Merrill ve BofA Private Bank bünyesindeki 15 binden fazla finansal danışmanına, müşterilerine proaktif olarak Bitcoin ETF’lerini önerme yetkisi verdi. Bu hamle, daha önce sadece müşteri talebi üzerine işlem yapan bankanın, artık dijital varlıkları stratejik bir yatırım aracı olarak gördüğünü kanıtlıyor.

BofA'nın yayımladığı yeni rehberde öne çıkan başlıklar şunlar:



%1 ile %4 Arasında Tahsis: Banka, risk iştahı uygun olan müşterilerine portföylerinin %1 ile %4'ünü kripto varlıklara ayırmalarını öneriyor.

Dört Büyük ETF'e Tam Destek: BlackRock (IBIT), Fidelity (FBTC), Bitwise (BITB) ve Grayscale (BTC) tarafından sunulan spot Bitcoin ETF'leri bankanın kapsama alanına girdi.

Kurumsal Meşruiyet: Banka yönetimi, bu kararın "müşteri talebindeki devasa artış" ve "regülasyonların netleşmesi" (GENIUS Yasası gibi) sayesinde alındığını vurguladı.

BTC YÜKSELMEYE BAŞLIYOR MU?

Piyasa analistlerine göre BofA'nın bu adımı, Bitcoin için basit bir fiyat yükselişinden ziyade bir "likidite tsunami" potansiyeli taşıyor. Bankanın yönetimi altındaki trilyonlarca dolarlık varlığın küçük bir kısmının bile kripto piyasasına kayması, BTC fiyatında yeni rekorları tetikleyebilir.

Bank of America'nın bu hamlesi, sadece Bitcoin'e değil, tüm ekosisteme güven pompalıyor. Ancak banka yetkilileri, yatırımcıları volatilite konusunda uyarmayı da ihmal etmiyor. %1-4'lük "ölçülü" tavsiye, kriptonun hala yüksek riskli ancak kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görüldüğünü gösteriyor.