ABD Başkanı Donald Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington’a dönüş yolunda uçakta gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İran'la yürütülen diplomatik temaslardan Gazze sürecine kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yapan Trump, özellikle Cenevre'de yapılacak müzakerelere dikkat çekti.

"ANLAŞMA YAPMAMANIN SONUÇLARINI GÖRMEK İSTEMEZLER"

Cenevre'de İran ile gerçekleştirilecek görüşmelere değinen Trump, süreci yakından takip ettiğini ve dolaylı olarak müzakerelere katılacağını belirtti.

Görüşmeler için, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir" ifadelerini kullanan Trump, İran'ın bu kez daha makul davranmasını umduğunu söyledi.

Trump, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar" dedi.

"B-2 UÇAKLARINI GÖNDERMEK ZORUNDA KALDIK"

İran'ın geçmişte anlaşma fırsatını değerlendirmediğini belirten Trump, bunun sonucunda B-2 bombardıman uçaklarını göndermek zorunda kaldıklarını ifade etti.

ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, bu konuda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

"TÜM DÜNYA LİDERLERİ BİR ARAYA GELECEK"

Trump, bu hafta Washington'da düzenlenecek toplantıda Gazze Barış Kurulu kapsamında birçok liderin bir araya geleceğini belirtti.

"Tüm dünya liderleri bir araya gelecek. Muazzam miktarda para yatırıyorlar ve bence bu Gazze'nin çok ötesine geçecek. Bence tüm dünyada barış hakim olacak" değerlendirmesinde bulundu.

BM İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Süreçte Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Trump, BM'nin potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştiremediğini ancak destek sağlayabileceğini söyledi.

Trump, "BM kendi potansiyelini tam olarak gerçekleştiremedi. Ancak bize biraz yardımcı olabilirler. Dünyanın en büyük liderleri Barış Kurulu'na katılıyor. BM'yi harekete geçirebilecek miyiz diye bakacağız" ifadelerini kullandı.