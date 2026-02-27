TÜRK-İŞ Konfederasyonu, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Şubat 2026 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Veriler, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarının aile bütçesi üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne serdi. Ocak ayında 31 bin 224 TL olan açlık sınırı, Şubat ayı itibarıyla 32 bin 365 TL seviyesine tırmandı.

MUTFAK ENFLASYONUNDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, bir önceki aya göre yüzde 3,65 oranında arttı. Yılın ilk iki ayındaki toplam artış ise yüzde 7,37 olarak kayıtlara geçti.

Mutfaktaki yıllık değişim oranlarına bakıldığında; gıda fiyatlarındaki on iki aylık artışın yüzde 38,76, yıllık ortalama artışın ise yüzde 39,43 seviyesinde olduğu görüldü.

YOKSULLUK SINIRI 100 BİN TL BARAJININ ÜSTÜNDE

Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu giderlerin de dahil edildiği yoksulluk sınırı, Şubat ayında 105.424,90 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için gereken toplam harcama tutarını temsil ediyor.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ: 41 BİN 899 TL

Sadece kendi geçimini sağlamak zorunda olan bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de Şubat ayı verileriyle birlikte yukarı yönlü ivmesini korudu. Araştırmaya göre, tek bir kişinin aylık harcama zorunluluğu 41.899,77 TL'ye yükseldi.

Şubat 2026 Geçim Tablosu Özet:

Açlık Sınırı: 32.365,44 TL

Yoksulluk Sınırı: 105.424,90 TL

Bekar Çalışan Yaşama Maliyeti: 41.899,77 TL

Aylık Mutfak Enflasyonu: %3,65