Afetten etkilenen alanları yerinde inceleyen Bayraktar, hortumun tarımsal üretimde ciddi bir kayba yol açtığını vurguladı. Yapılan ilk tespitlere göre; Manavgat’ta yaklaşık 390 dönüm sera alanı ile 10 dönümlük zeytin ve avokado bahçesi zarar gördü. Toplamda 48 çiftçinin doğrudan etkilendiği afette; domates, biber, patlıcan, çilek ve muz gibi stratejik ürünlerde ağır hasar oluştuğu bildirildi.

SİGORTASIZ ÜRETİCİ İÇİN YARDIM TALEBİ

Hasar gören alanların 248 dönümünün sigortalı, 142 dönümünün ise sigortasız olduğunu belirten Bayraktar, TARSİM’in önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Doğal afetler tarım sektörünü her geçen yıl daha fazla etkiliyor. TARSİM’i Türkiye genelinde daha fazla çiftçiye ulaştırmamız gerekiyor. Ancak sigortası olmayan üreticilerimizin de bu zor günlerde yalnız bırakılmaması şart."

"DOSYALAR ANKARA’YA TAŞINACAK"

2025 yılında yaşanan don felaketinde sigorta kapsamı dışındaki çiftçilere sağlanan destekleri hatırlatan TZOB Başkanı, benzer bir yardım paketinin Manavgatlı üreticiler için de devreye alınmasını talep etti. Bayraktar, bölgede yapılan tespitlerin raporlaştırılarak ilgili bakanlıklara sunulacağını ve konunun Ankara’da takipçisi olacaklarını ifade etti.

Saha incelemesini "geçmiş olsun" dilekleriyle tamamlayan Bayraktar, 2026 yılının afetlerle değil, bereketle anılması temennisinde bulundu.