TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 31,07 seviyesine ulaştı. Kira artışlarında yasal üst sınırı belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 34,88 olarak hesaplandı.

HEM KONUT HEM İŞ YERLERİ İÇİN GEÇERLİ

Ocak ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan mülk sahipleri ve kiracılar için uygulanabilecek azami zam oranı böylece yüzde 34,88 oldu. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kira sözleşmeleri için yasal tavan fiyatı temsil ediyor.

Geçtiğimiz ay açıklanan artış oranıyla aynı seviyede kalan bu rakam, yeni yılda kiralara yapılacak zamların çerçevesini çizmiş oldu.