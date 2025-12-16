ABD borsalarında gözler Tesla ve Nvidia gibi devlere çevrilmişken, arka planda sessizce yükselen bir hisse, sadece 5 işlem gününde yatırımcısının parasını ikiye katladı. "Öldü" denilen yerden kalkan o hisse, Wall Street'in yeni gündemi oldu.

Piyasaların kararsız seyrettiği, TEKNOLOJI devlerinin yön aradığı bir haftada, NASDAQ borsasında eşine az rastlanır bir geri dönüş hikayesi yazıldı. Sadece 5 gün önce "serbest düşüşte" olan bir hisse, bugün tablolarda %135'lik yeşil bir mumu işaret ediyor.

Olayın Kahramanı: AMC Robotics (AMCI)

Yatırımcıların radarına yeni giren bu "gizemli" yükselişin arkasındaki isim, eski adıyla AlphaVest Acquisition, yeni ve parlak adıyla AMC Robotics (AMCI).

Geçtiğimiz hafta tamamlanan sancılı bir SPAC birleşmesi sonrası, hisse senedi piyasanın en sert yüzüyle tanışmış ve 2.50 $ seviyelerine kadar çakılmıştı. Yatırımcıların "panik butonu"na bastığı o anlarda, cesur davrananlar için ise büyük bir fırsat kapısı aralandı.

"V" Dönüşü: Cehennemden Cennete Yolculuk

Hissenin son 5 günlük grafiği, finans literatüründe "V-Shape Recovery" (V Dönüşü) olarak adlandırılan hareketin en derslik örneğini sundu:

Çöküş: Geçen hafta 3 doların altına inen fiyat, umutları tüketti.

Kırılma Anı: Hafta başında gelen tepki alımları, birleşme haberinin sindirilmesiyle birleşince "kartopu etkisi" yarattı.

Zirve: Hisse, dipten aldığı güçle 12.50 - 13.00 $ bandına fırlayarak, 5 gün önceye kıyasla net %135, en dipten alana ise %400'e varan bir getiri sağladı.

Neden Yükseldi? "Robot" Etkisi

Piyasa analistlerine göre bu yükselişin arkasında sadece teknik bir tepki yok. Şirketin yeni ismindeki "Robotics" vurgusu, yapay zeka ve otomasyon çılgınlığının yaşandığı şu günlerde yatırımcı algısını doğrudan etkiledi. Şirketin endüstriyel otomasyon vizyonu, spekülatif iştahı kabarttı.

⚠️ Uzmanlardan "Yüksek Voltaj" Uyarısı



Wall Street analistleri ise bu baş döndürücü yükseliş sonrası yatırımcıları uyarıyor:

"AMCI şu an tam anlamıyla bir hız treni. 5 günde %135 kazandırması, sonraki 5 günde aynısını yapacağı anlamına gelmez. Bu tip SPAC hisseleri, asansör gibidir; çıktığı hızla inebilir. Temkinli olunmalı."

NASDAQ'ta kartlar yeniden dağıtılırken, AMCI haftanın en çok konuşulan, en çok kazandıran ve en "tehlikeli" güzeli olarak kayıtlara geçti.