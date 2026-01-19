Analizde Broadcom, kârlılık rasyoları ve çeşitlendirilmiş yapısıyla ön plana çıkıyor. WarrenAI, şirketi "yapay zeka ASIC (Uygulamaya Özel Entegre Devre) lideri" olarak tanımlarken, göründüğünden daha geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğuna ve güçlü bir yükseliş potansiyeli taşıdığına vurgu yapıyor.

AMD: NVIDIA’NIN TEK GERÇEK RAKİBİ

Yüksek performanslı yapay zeka pazarında NVIDIA’nın karşısındaki en güçlü aday olarak gösterilen AMD, son dönemdeki hamleleriyle piyasa momentumunu arkasına almış durumda.

OpenAI ortaklığı ve yeni Ryzen AI çipleriyle desteklenen büyüme süreci, yatırımcısına yıllık bazda yüzde 90,9 gibi olağanüstü bir getiri sağladı.

377,43 milyar dolar piyasa değerine sahip olan şirket, 2030 yılına kadar 1 trilyon doları aşması beklenen toplam adreslenebilir pazarda çift haneli pazar payı hedefliyor.

Şirketin yüzde 20 seviyesindeki FAVÖK marjı rakiplerine kıyasla düşük kalsa da analistler, yüzde 52,3’e varan yükseliş potansiyeli öngörüsüyle "Güçlü Alım" konsensüsünü sürdürüyor.

İNOVASYON HATTI VE BÜYÜME YÖRÜNGESİ

WarrenAI, AMD’yi inovasyon hattına sahip "en hızlı büyüyen" şirket olarak tanımlıyor. Yapay zeka çip alanındaki mevcut liderleri temsil eden Broadcom ve AMD, yatırımcılar için benzersiz güçler ve farklı büyüme stratejileri sunmaya devam ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kaynak: Investing