Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yılda da yoğun mesaisine devam edecek. Meclis Genel Kurulu'nun ilk gündem maddesini Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifi oluşturacak.

Teklife göre, trafikte başka bir aracı ısrarla takip eden ya da saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak, araçları ise 30 gün trafikten menedilebilecek.

Ayrıca drift, makas ve konvoy ihlalleri ile yol güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin de ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak.

YÜKSEK SİTE AİDATLARINA DÜZENLEME GELİYOR

TRT Haber'in aktardığına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yeni yılda hazırladığı kanun tekliflerini Meclis Başkanlığı'na sunacak. Bu kapsamda yüksek site aidatlarının önlenmesine yönelik düzenlemeye öncelik verilecek.

Düzenlemeyle birlikte, sitenin ihtiyaç duyduğu alanlarda önce proje onayı alınacak, ardından aidat belirlenecek. Yüksek aidatlardan rahatsız olan bina sakinleri, kat malikleri genel kuruluna itiraz edebilecek.

DOĞUM İZNİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI TBMM GÜNDEMİNDE

Meclis gündemine gelmesi beklenen bir diğer düzenleme ise Hazine taşınmazlarına ilişkin olacak. Haklarını kaybeden kişilere yeniden başvuru süresi tanınması planlanıyor.

Öte yandan, kadınların doğum izninin artırılmasına yönelik teklifin de Meclis'e sunulması bekleniyor. Buna göre, çalışan anneler için 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Eşi doğum yapan babaların 5 günlük izni ise memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltilecek.