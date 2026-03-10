Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “ABD, Rusya ve Ukrayna arasında mart başında yapılması planlanan üçlü müzakerelerin yeni turu Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle ertelendi” dedi.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD, Rusya ve Ukrayna arasında mart başında yapılması planlanan üçlü müzakerelerin yeni turunun ertelendiğini belirten Zelenskiy, “Şimdilik müttefiklerimizin önceliği ve tüm dikkati İran çevresindeki duruma odaklanmış durumda. Bu nedenle, Amerikan tarafının önerisiyle bu hafta için planlanan toplantı ertelendi” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna müzakere heyeti ile dün bir araya geldiğini ve ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, “Savaşın sona ermesi amacıyla her zaman görüşmeler için hazırız” açıklamasını yaptı.