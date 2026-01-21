Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, 2024 mali verileri esas alınarak yapılan 2025 ESG değerlendirmesinde çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında 100 üzerinden 92 puan alarak Elektrik Hizmetleri ve Bağımsız Güç Üreticileri kategorisinde küresel liderliğe yükseldi.

Zorlu Enerji, en yüksek performans gösterdiği Çevresel kategorisinde 96 puana ulaşırken, iklim kriziyle mücadeleye yönelik çalışmaları ile etkin kaynak yönetimi stratejileri bu yüksek skorda belirleyici rol oynadı.

Sosyal kategorisinde 90 puan alan şirket, özellikle Ürün Sorumluluğu başlığında elde ettiği 99 puan ve Toplum başlığındaki 93 puanla küresel ölçekte en iyi uygulamalar seviyesinde performans sergiledi. Kurumsal Yönetişim alanında da 90 puan alan Zorlu Enerji, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla dikkat çekerken, Yönetim başlığında elde ettiği 98 puanla kurumsal olgunluğunu ve güçlü yönetim yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Elif Yener, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında küresel ölçekte tescillenen uygulamaları esas alan örnek iş modeliyle faaliyet gösterdiklerini belirterek, 2040 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.

Sürdürülebilirliği tüm faaliyet ve karar alma süreçlerinin merkezine aldıklarının altını çizen Yener, "Geleceğe uyumlu bir şirket olma hedefiyle faaliyetlerimizin her aşamasında sürdürülebilirliği esas alıyor, içinde bulunduğumuz topluma ve dünyaya uzun vadeli değer katmayı amaçlıyoruz. Zorlu Enerji olarak, uzun vadeli değer yaratma yaklaşımımızı Onarıcı Operasyonlar ve Değer Zinciri, Etki Odaklı Büyüme ile İnsan ve Kültür başlıkları etrafında şekillendiriyoruz. Sürdürülebilirliğin enerji sektörüne ve dünyanın geleceğine yön veren temel konulardan biri olduğuna inanıyoruz. LSEG değerlendirmesinde dünya birincisi olmak, bu yaklaşımımızın uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

