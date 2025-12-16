Altın, Türkiye’de yatırımcının en çok tercih ettiği tasarruf araçlarının başında geliyor. Özellikle gram altın, son 20 yılda bazı dönemlerde sert yükselişler yaşarken, bazı yıllarda ise sınırlı kayıplarla dikkat çekti. Peki bu süreçte altına yatırım yapanlar gerçekten kazandı mı?

İlk Yıllar: Güçlü Yükselişler Öne Çıktı

2006 yılında gram altın yatırımcısına %42 kazandırdı. 2007’de getiriler %15 ile sınırlı kalsa da, 2008 küresel krizinde altın %60 yükseldi. 2009 yılında artış %5 olurken, 2010’da %36, 2011’de ise %44 oranında getiri sağlandı.

Bu dönemde gram altın, enflasyonun üzerinde performans göstererek yatırımcısına reel kazanç sundu.

Zayıf Performans Gösteren Yıllar

2012 yılında gram altın -%4,65, 2013’te -%4, 2014’te ise -%2 oranında değer kaybetti. Bu üç yıllık süreçte altın, yatırımcısına sınırlı da olsa kayıp yaşattı ve enflasyonun gerisinde kaldı.

Toparlanma Süreci

2015’te gram altın %25, 2016’da %45 yükseldi. 2017 yılında ise artış %8 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde altın, yeniden pozitif bir seyir izledi.

2018 Sonrası Dikkat Çekici Yükseliş

2018’de gram altın %34, 2019’da %36, 2020’de ise %53 değer kazandı. Bu üç yıl, altının hem kur artışı hem de küresel belirsizliklerin etkisiyle güçlü performans sergilediği dönem olarak öne çıktı.

Rekor Getirilerin Yaşandığı Dönem

2021 yılında gram altın %88, 2022’de %52, 2023’te %86, 2024’te %63 oranında yükseldi. 2025 yılında ise gram altın şu ana kadar yaklaşık %98 getiri sağladı.

Bu dönemde altın, yüksek enflasyona rağmen yatırımcısının alım gücünü koruyan en önemli araçlardan biri oldu.

Uzun Vadeli Tablo Ne Gösteriyor?

Son 11 yılın tamamında gram altın yıllık bazda yükseliş kaydetti.

Son 2 yılda yaklaşık %150, son 3 yılda %350–400, son 5 yılda ise yaklaşık %1.280 oranında artış gerçekleşti.

20 yıllık verilere bakıldığında, gram altına uzun vadeli yatırım yapanların genel olarak kaybetmediği, özellikle 2018 sonrası dönemde ise ciddi kazanç elde ettiği görülüyor. Kısa vadede dalgalanmalar yaşansa da, uzun vadede altın Türkiye’de yatırımcının en güçlü tasarruf araçlarından biri olmaya devam ediyor.