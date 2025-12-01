Piyasaların tozunu attıran BİST: İEYHO, BİST: KLRHO ve BİST: GMTAS, sergiledikleri performansla adeta yerçekimine meydan okuyarak yatırımcılarına unutulmaz bir yıl yaşattı.

Borsada ibreler yukarıyı gösterdiğinde kazançlar genellikle sınırlı marjlarda kalırken, bu üç hisse senedi klasik getiri hesaplarını altüst etti.

Listenin zirvesine yerleşen BİST: İEYHO, yıllık bazda %423,59’luk inanılmaz bir artışla yatırımcısına parmak ısırtırken, onu %372,68’lik performansıyla BİST: KLRHO ve %350,55’lik yükselişiyle BİST: GMTAS takip etti.

Bu oranlar, mevduat faizlerinin veya geleneksel döviz getirilerinin yanında kıyas kabul etmeyecek büyüklükte bir servet artışına işaret ediyor.

Bu yüzdelerin yatırımcı cebindeki karşılığı ise kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıyor. Sadece bir yıl önce kenarda duran 200 bin lirasını bu hisselerden birine, özellikle de şampiyonluğu göğüsleyen BİST: İEYHO hissesine yatırma cesareti gösteren bir yatırımcı, bugün hesabına baktığında 1 milyon liranın üzerinde bir bakiye ile karşılaşıyor.

Riski dağıtmak adına parayı bu üç "borsa devine" eşit paylaştıran temkinli yatırımcılar dahi, ana paralarını neredeyse beşe katlayarak milyonerler kulübünün kapısından içeri adım atmayı başardı.

Finansal piyasalarda sıkça kullanılan "paraya para dememek" tabiri, işte tam da bu tablolar için söylenmiş gibi duruyor. Küçük birikimlerin devasa sermayelere dönüştüğü bu başarı hikayesi, borsada fırsatların asla bitmediğini, ancak doğru zamanda doğru trendi yakalamanın ne denli kritik olduğunu bir kez daha tüm piyasaya gösterdi.