Apple’ın paylaştığı mali veriler, şirketin yönetici ücretlerinde izlediği "performansa dayalı" stratejinin etkilerini net bir şekilde ortaya koyuyor. İşte Tim Cook'un dudak uçuklatan gelirinin detayları:

MAAŞ DEĞİL, HİSSE VE PRİM KAZANDIRDI

Tim Cook’un toplam gelirinin içinde sabit maaşın payı oldukça sınırlı kaldı. Cook’un kazanç dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Sabit Maaş: Yıl boyunca 3 milyon dolar.

Hisse Senedi Ödülleri: Yaklaşık 57 milyon dolar.

Performans Primleri: Şirket hedeflerine bağlı olarak 12 milyon dolar.

Bu tablo, Apple’daki yönetici ücretlendirme modelinin doğrudan şirket performansına endeksli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

KENDİ REKORUNUN ALTINDA KALDI

Cook’un 2025 kazancı her ne kadar yüksek olsa da, geçmiş yıllardaki rekor seviyelerin gerisinde görüldü. CEO’nun geliri bir önceki yıla yakın seyrederken, 2022 yılında elde edilen yaklaşık 100 milyon dolarlık rekor kazancın altında kaldı. Apple'ın son yıllarda yönetici ödemelerinde daha dengeli ve kontrollü bir politika izlediği dikkat çekiyor.

GÖZLER 24 ŞUBAT’TAKİ DEV TOPLANTIDA

Şirketin yönetici gelirleri açıklanmış olsa da Apple’ın 2025 mali yılına ait toplam gelir ve kâr rakamları henüz netlik kazanmadı. Şirketin finansal performansına dair tüm detayların, 24 Şubat 2026 tarihinde yapılacak olan yıllık hissedarlar toplantısında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.