Merkez Bankası ve Politika Faizi Beklentisi

TCMB'nin 2026 yılı para politikası metni, "dezenflasyon sürecinin kalıcı hale getirilmesi" üzerine kurulu. Piyasa katılımcıları anketine göre, Ocak 2026 itibarıyla %35 seviyelerinde olan politika faizinin, yıl sonuna kadar kademeli indirimlerle %24 - %26 bandına çekilmesi bekleniyor. Bu durum, bankaların mevduat faiz oranlarını erkenden aşağı çekmesine neden oldu. Şu an bankalarda 32 günlük vadeli mevduat faizleri %32 ile %38 arasında değişkenlik gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu oranların bile beklenen yıl sonu enflasyonu olan %18-20 bandına göre oldukça yüksek bir "reel getiri" sunduğuna dikkat çekiyor.

Stopaj Avantajları ve Vergi Düzenlemeleri

Mevduat yatırımcısının bir diğer odak noktası ise stopaj oranlarındaki güncellemeler. 2026 başında yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle, uzun vadeli (6 ay ve üzeri) TL mevduat hesaplarında vergi oranlarının sıfıra yakın tutulması, paranın sistemde daha uzun süre kalmasını amaçlıyor. Bankacılar, tasarruf sahiplerine "faizler daha da düşmeden uzun vadeli bağlama" stratejisini öneriyor. Ancak likidite ihtiyacı olan yatırımcılar için para piyasası fonlarının, mevduat faizine eşdeğer ve daha esnek bir alternatif olarak 2026’da popülerliğini artıracağı öngörülüyor.