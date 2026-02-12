Piyasadaki en erişilebilir seçenekler arasında başı çeken Cumartesi markasının 25 cl’lik küçük şişeleri 110,00 TL bandına yerleşirken; sofraların vazgeçilmezi olan 75 cl’lik standart şişelerde rekabet kızışıyor.

İşte 2026 yılının öne çıkan bazı fiyatları:

• Akdeniz İncisi (75 cl): 140 TL - 165 TL aralığında.

• Biricik Sek Kırmızı/BEYAZ (75 cl): 180 TL seviyesinde.

• Cumartesi Kırmızı (75 cl): 279 TL.

• Akdeniz İncisi (3 Litre): 500 TL (Kalabalık sofralar için en ekonomik birim fiyat).

BİRİCİK VE AKDENİZ İNCİSİ’NDE SON DURUM

Yıllardır "fiyat/performans" ürünü olarak görülen Biricik Şarap, 2025 yılındaki 155 TL'lik baz fiyatını 2026'da 180 TL’ye taşıdı.

Büyük boy seçeneklerde ise 2 litrelik Biricik şarapları 430 TL'den alıcı buluyor.

Akdeniz İncisi cephesinde ise çeşitlilik ön planda. 37,5 cl’lik yarım şişeler 145 TL’den başlarken, markanın kulplu 1.5 litrelik versiyonları 210 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini koruyor.

TÜKETİCİ İÇİN İPUÇLARI VE SSS

Ucuz şarabın her zaman "düşük kalite" anlamına gelmediğini hatırlatmakta fayda var.

Uzmanlar, özellikle sirkülasyonu yüksek olan zincir marketlerdeki bu markaların, taze tüketim için uygun ve standart lezzet profiline sahip olduğunu belirtiyor.

Not: Fiyatlar bölgeye, tekel bayisi veya büyük market zinciri tercihine göre küçük farklılıklar gösterebilir.