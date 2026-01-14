25 yıllık köklü geçmişiyle Famateks Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., sadece iç pazarda değil, uluslararası arenada da güçlü bir oyuncuydu. Şirketin ihracat yaptığı ülkeler arasında şunlar yer alıyordu:

Amerika Kıtası: ABD ve Kanada.

Avrupa: Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere.

Asya: Japonya.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK "GEÇİCİ MÜHLET" KARARI

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin finansal yapısını koruma altına almak ve faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla kritik bir karar verdi.

Başlangıç Tarihi: 05 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet tanındı.

Denetim: Şirket işlemlerini denetlemek ve süreci şeffaf bir şekilde yönetmek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

ÜRETİM VE İHRACAT DEVAM EDECEK

Mahkemenin verdiği karar, Famateks’in üretim çarklarını durdurmuyor. Şirket, mühlet boyunca normal faaliyetlerini ve ihracat sevkiyatlarını sürdürebilecek. Ancak mali disiplini sağlamak adına şu kısıtlamalar getirildi:

Mahkeme izni olmadan rehin, kefalet veya taşınmaz devri gibi işlemler yapılamayacak.

İtiraz Süreci: Alacaklılar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde konkordato talebine itiraz etme hakkına sahip olacak.

(AA)