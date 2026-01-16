X (eski adıyla Twitter) platformunda kısa süre önce erişim sorunları yaşanmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı, ana sayfanın yenilenmediğini, gönderilerin yüklenmediğini ve akışın açılmadığını bildiriyor.

AKIŞ YENİLENMİYOR, GÖNDERİLER GÖRÜNMÜYOR

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre hem mobil uygulamada hem de web sürümünde bağlantı problemleri yaşanıyor. Bazı kullanıcılar platforma tamamen erişemezken, bazıları ise gönderilerin geç yüklendiğini ifade ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK

Yaşanan kesintiye ilişkin X cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Erişim sorunlarının küresel mi yoksa bölgesel mi olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Kullanıcılar sosyal medyanın diğer mecralarında "Twitter çöktü mü?" sorusunu gündeme taşırken, gözler X yönetiminden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.