Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Gümrük Genel Tebliği’nde değişiklik öngören düzenleme, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle internet üzerinden yurt dışı alışverişi yapan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu kararla birlikte, küçük ölçekli alışverişlerdeki muafiyet dönemi tamamen kapandı.

YENİ USULLER VE BAŞVURU ŞARTLARI BELİRLENDİ

Yapılan değişiklikle birlikte gümrük süreçlerinde "basitleştirilmiş usul" uygulamasına dair kriterler de netleştirildi. Yeni düzenlemeye göre:

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası bulunan firmalar, eşyalar için yaygın basitleştirilmiş usul talebinde bulunabilecek.

Belirlenen şartları taşıyan firmaların başvuruları, gümrük idareleri tarafından değerlendirilerek kabul edilecek.

Bu adımın, gümrüklerdeki yoğunluğu yönetmek ve ticari süreçleri daha kontrollü hale getirmek amacıyla atıldığı ifade ediliyor.

30 GÜN SONRA UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, muafiyetin kaldırılmasını ve yeni başvuru şartlarını içeren bu düzenleme, yayım tarihinden itibaren 30 gün sonra tam olarak uygulanmaya başlanacak. Bu süre zarfında mevcut siparişlerin ve gümrükteki işlemlerin tamamlanması beklenirken, yeni dönemde her türlü bireysel yurt dışı alışverişi gümrükleme işlemlerine tabi tutulacak.

Söz konusu uygulamanın yürütülmesi ve denetimi Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.