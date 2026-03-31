Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisine geçiş süreci kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 5G'nin Türkiye için kritik bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Erdoğan, 5G’nin ülke için stratejik önemine dikkat çekerek, "5G teknolojisi yeni bir sayfa açacak. Bu teknoloji enerji ve üretim verimimizi yükseltecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde;

"DİJİTAL EGEMENLİK MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Dijitalleşmenin önemine değinen Erdoğan,"Dijital çağda, jeopolitik üstünlüğün belirleyici aktörü sadece toprağı kontrol eden değil bununla birlikte veriyi kontrol edenler de olacaktır. Dijital egemenlik ve milli güvenlik meselesi olduğu son derece açıktır" dedi.

"ALTYAPIYI GÜÇLÜ ŞEKİLDE HAZIRLADIK"

Son yıllarda yapılan yatırımlara dikkat çeken Erdoğan, "Son 23 yılda bunun altyapısını çok güçlü bir şekilde hazırladık. Attığımız stratejik adımlarla ülkemizi parmakla gösterilen seviyeye çıkardık" cdiye konuştu.

"AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADAYIZ"

Mobil kullanım verilerine değinen Erdoğan, "Aylık ortalama 494 dakika mobil kullanım süresiyle Avrupa'da birinci sıradayız" dedi.

"YERLİ ÜRÜN KULLANIMI YÜZDE 60'A ÇIKACAK"

5G sürecinde yerli üretim vurgusu yapan Erdoğan, "5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilere yıllara göre artan şekilde yüzde 60'a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün kullanım yükümlülüğü getirildi" ifadelerini kullandı.

"5G'Yİ 2 SENE İÇİNDE ÜLKEMİZİN HER KARIŞINDA HİZMETE SUNACAĞIZ"

Yaygın kapsama hedefiyle Türkiye'nin dört bir yanını 5G altyapısıyla donattık. Böylece çok geniş bir alanda hem yüksek hız hem de yüksek kapasiteyi aynı anda sunabilecek sistemler manzumesi oluşturduk. 5G'yi 2 sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. Yerli ve milli ürün kullanımını hedefliyoruz

"İLETİŞİM HIZI 10 KAT ARTACAK"

Kıymetli dostlar, 5. nesil mobil haberleşme altyapısı yüksek hız, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesi olmak üzere üç ana özelliği ile öne çıkıyor. 5G saniyede 2 gigabit veri aktarımıyla bir önceki nesle oranla 10 kata kadar daha yüksek veri hızına ulaşıyor. Yani iletişim hızımız tam 10 kat artıyor.