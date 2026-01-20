Von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu.

Grönland'a ilişkin gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan von der Leyen, Arktik bölgesinin güvenliği konusunda Avrupa'nın çok kararlı bir tutum sergilediğini, aynı zamanda bu konuda ABD ile aynı hedefleri paylaştıklarını ifade etti.

Trump'ın Grönland ısrarının nedeni "donmuş sermaye" mi?

"İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ HATADIR"

Von der Leyen, "Arktik güvenliğinin ancak birlikte sağlanabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle özellikle uzun yıllara dayanan müttefikler arasında önerilen ilave gümrük vergileri bir hatadır. AB ile ABD, geçen temmuz ayında ticaret anlaşması üzerinde mutabakata varmıştır.

Siyasette de iş dünyasında olduğu gibi, anlaşma anlaşmadır. Dostlar el sıkıştığında bunun bir anlamı olmalıdır." uyarısında bulundu.

ABD'nin adil olmayan adımlarının tarafları bir sarmala sürüklemesinin "hasımlara hizmet" edeceğini kaydeden von der Leyen, "Bu nedenle vereceğimiz yanıt sarsılmaz, birlik içinde ve orantılı olacaktır." vurgusunu yaptı.

ARKTİK GÜVENLİĞİNİ MERKEZE ALAN DESTEK PAKETİ

Diğer taraftan stratejik bir tutum da sergileyeceklerini dile getiren von der Leyen, Arktik güvenliğini merkeze alan bir destek paketi üzerinde çalıştıkları bilgisini verdi.

Von der Leyen, bu çerçevede ilk olarak Grönland ve Danimarka Krallığı ile tam dayanışma içinde olduklarını kaydederek, "Topraklarının egemenliği ve bütünlüğü müzakere edilemez." dedi.

İkinci olarak, Grönland’da büyük ölçekli bir Avrupa yatırım hamlesi üzerinde çalıştıklarını aktaran AB Komisyonu Başkanı, yerel ekonomi ve altyapıyı desteklemek için ortak çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Von der Leyen, üçüncü olarak, daha geniş Arktik güvenliği kapsamında ABD ve tüm ortaklarla birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Dördüncü olarak, tüm bölgesel ortaklarla birlikte çalışarak ortak güvenliği güçlendirmek gerektiğini belirten von der Leyen, "Son olarak, Avrupa’nın karşı karşıya bulunduğumuz yeni güvenlik mimarisine ve gerçeklere uyum sağlaması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle Avrupa, bu yılın ilerleyen dönemlerinde yayımlanması planlanan bir güvenlik stratejisi hazırlamaktadır. Bunun bir parçası olarak Arktik stratejimizi de güncelliyoruz. Bu stratejinin merkezinde ise temel bir ilke yer alacak. Egemen halklar kendi geleceklerine kendileri karar verir." mesajını verdi.

"JEOPOLİTİK SARSINTILAR AVRUPA İÇİN FIRSAT TEŞKİL ETMELİDİR"

Von der Leyen, "Jeopolitik sarsıntılar Avrupa için fırsat teşkil etmelidir. Benim görüşüme göre bugün içinden geçtiğimiz bu sarsıcı değişim, yeni bir Avrupa bağımsızlığı biçimini inşa etmek için bir fırsat, hatta bir zorunluluktur. Bu ihtiyaç ne yeni ne de son gelişmelere verilmiş bir tepkidir, çok daha uzun süredir var olan yapısal bir zorunluluktur." diye konuştu.

Avrupa'nın bağımsızlığından bahsettiğinde ilk olarak tepkili yaklaşımlarla karşılaştığını ancak bir yıldan kısa sürede bu konuda uzlaşı oluştuğunu belirten von der Leyen, değişimin hızı ve neredeyse tahayyül edilemeyecek ölçekte olmasının bu süreci tetiklediğini dile getirdi.

Von der Leyen, Avrupa'nın çok hızlı harekete geçtiğini, enerji ve ham maddelerden savunma ve dijitale kadar pek çok alanda hızlı ilerlediğini kaydetti.

"NOSTALJİ ESKİ DÜZENİ GERİ GETİRMEYECEK, AVRUPA DA KALICI BİÇİMDE DEĞİŞMELİDİR"

AB Komisyonu Başkanı, "Elbette nostalji insan hikayesinin bir parçasıdır ancak nostalji eski düzeni geri getirmeyecek. Zaman kazanmaya çalışmak ve her şeyin yakında eski haline döneceğini ummak, sahip olduğumuz yapısal bağımlılıkları ortadan kaldırmayacaktır. Dolayısıyla demek istediğim şudur: Eğer bu değişim kalıcıysa, Avrupa da kalıcı biçimde değişmelidir. Bu fırsatı değerlendirme ve yeni, bağımsız bir Avrupa inşa etme zamanıdır." mesajını verdi.

Avrupa’nın güvenlikten ekonomiye, savunmadan demokrasiye kadar her alanda bağımsızlık yönündeki hamlesini hızlandırması gerektiğini yineleyen von der Leyen, "Bu süreçte dostlarımız ve ortaklarımızla diyalog içinde olmalı, gerektiğinde hasımlarla da iletişim kurabilmeliyiz. Asıl mesele şudur, dünya kalıcı biçimde değişti ve BIZIM de bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor." diye konuştu.

AVRUPA HER ZAMAN DÜNYAYI TERCİH EDECEK

Avrupa'nın büyüme merkezleri ve yüzyılın ekonomik güçleriyle iş yapmak istediğini de dile getiren von der Leyen, Latin Amerika’dan Hint-Pasifik’e ve ötesine kadar uzanan bu coğrafyalarda Avrupa'nın "her zaman dünyayı tercih edeceğini" ve dünyanın da Avrupa’yı seçmeye hazır olduğunu savundu.

Von der Leyen, AB ekonomisini risklerden arındırmaya ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye önem verdiklerini anlattı.

Avustralya ile yeni bir serbest ticaret anlaşması üzerinde çalıştıklarına işaret eden von der Leyen, Filipinler, Tayland, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkeyle de görüşmelerde ilerleme sağladıklarını söyledi.

Von der Leyen, "Davos'tan hemen sonra Hindistan'a gideceğim. Hala yapılacak işler var. Tarihi bir ticaret anlaşmasının eşiğindeyiz. Bazıları buna bütün anlaşmaların en büyüğü diyor. Bu anlaşma 2 milyar insanlık bir pazar yaratacak ve küresel GSYH'nin neredeyse dörtte birini oluşturacak." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA, UKRAYNA'NIN GELECEĞİNE SARSILMAZ BİÇİMDE BAĞLI"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gelecek ay 4'üncü yılına gireceğine işaret eden von der Leyen, Rusya'nın geri adım atmadığını, pişmanlık belirtisi göstermediğini, barışa yanaşmadığını anlattı.

Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış sürecini ilerletmedeki rolünü kabul ettiğini, bu konuda ABD ile yakın işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Barış için Ukrayna'nın güçlü bir konumda olması gerektiğini aktaran von der Leyen, "Bu nedenle Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yılları için 90 milyar avroluk bir kredi sağlamaya karar verdik." dedi.

Von der Leyen, Ukrayna'ya sağlanacak destekle ülkenin savunma yeteneklerini güçlendireceklerini ve temel hizmetlerin devamını sağlayacaklarını söyledi.

"Avrupa'nın Ukrayna'nın güvenliğine, savunmasına ve geleceğine sarsılmaz biçimde bağlı" olduğunu vurgulayan von der Leyen, Rusya'ya ait varlıkları kalıcı olarak dondurduklarını ve bunları kullanma haklarını saklı tuttuklarını belirtti.

(AA)