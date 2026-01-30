ABD yönetimi, İran'a doğru devasa deniz gücü gönderdiğini bildirmesinin ardından hız kesmeden Orta Doğu'ya ilave askeri unsurlarını konuşlandırmayı sürdürüyor.

ABD, İran genelinde bir süredir ekonomik şikayetler nedeniyle süregelen gösterilerde protestoculara desteğini açıklarken, Tahran yönetimiyle müzakere söylemlerinin arka planında da ülkeye saldırı seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor.

Ocak ayının başından bu yana ABD medyasına konuşan hükümet ve ordu yetkilileri, İran'la gerilim tırmanırken hava ve deniz gücünün de hızla Orta Doğu'ya yönlendirildiğini vurguluyor.

Buna göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) uçak gemisi taarruz grubu, gelişmiş savaş uçağı filoları ve füze savunma sistemlerini bölgeye konuşlandırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta İran'a doğru devasa deniz gücünün ilerlediğini açıklamasının ardından da bölgeye sevkiyatın devam ettiği belirtiliyor.

CBS News kanalının haberinde, Trump'ın açıklamasından bu yana Orta Doğu'ya ilave muhrip geminin gönderildiği ve bölgedeki muhriplerinin sayısının 6'ya çıktığı ifade edildi.

Böylece Orta Doğu'da ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) sorumluluk alanına giren muhripler arasında en son gönderilen "USS Delbert D. Black" gemisinin yanı sıra "USS Spruance", "USS Murphy", "USS Frank E. Petersen", "USS McFaul" ve "USS Mitscher" bulunuyor.

Bölgede ayrıca uçak gemisi "USS Abraham Lincoln" ile kıyı muharebe gemileri "USS Canberra", "USS Tulsa" ve "USS Santa Barbara", İran'a yönelik operasyon emri verilmesini bekliyor.

"USS ABRAHAM LİNCOLN" KONUŞLANDIRMASI DOĞRULANMIŞTI

CENTCOM, 26 Ocak'taki açıklamada, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'da konuşlandırıldığını doğrulamıştı.

Gemide, karanın iç kesimlerine kadar güç yansıtma kapasitesine sahip gelişmiş bir hava gücü olan "Carrier Air Wing (CVW) 9" bulunuyor. Bu hava kanadı, "VMFA-314" filosuna ait "F-35C Lightning II" savaş uçaklarını, "F/A-18E/F Super Hornet"lerden oluşan çok sayıda filo ve düşman hava savunmasını bastırmak için tasarlanmış "EA-18G Growler" elektronik taarruz uçaklarını içeriyor.

CENTCOM sorumluluk alanındaki gemilere ek olarak "USS Roosevelt" gemisinin de Akdeniz'de bulunduğu ifade ediliyor.

Su üstü gemilerinin, Aegis Savaş Sistemi ile donatıldığı ve "BGM-109 Tomahawk" seyir füzeleri de dahil çeşitli füzeleri ateşleyebilen "MK 41" dikey fırlatma sistemlerine sahip olduğu belirtiliyor.

Ayrıca gemi grubunun, Pentagon yetkililerinin bölgede en az bir tanesinin faaliyette olduğunu doğruladığı nükleer güçle çalışan saldırı denizaltılarını da içerdiği aktarılıyor.

BÖLGEDEKİ ASKERİ UNSURLAR DENİZ ARAÇLARIYLA SINIRLI DEĞİL

Deniz kuvvetlerindeki yığınağa paralel şekilde ABD Hava Kuvvetleri de kara temelli saldırı potansiyelini önemli ölçüde artırdı.

Hava gücünün önemli ölçüde yeniden konuşlandırılması kapsamında 494'üncü Avcı Savaş Filosu, İngiltere'deki Lakenheath'ten Ürdün'deki Muwaffaq al Salti Hava Üssü'ne yaklaşık bir düzine F-15E Strike Eagle savaş uçağı konuşlandırdı.

F-15E, Washington'ın Tahran ile olası bir çatışmada öngördüğü türden görevler için kritik platform olma niteliği taşıyor. İki kişilik bu uçaklar, derin nüfuz görevleri için tasarlanmış olup, İran'ın altyapısını HEDEF almak için gerekli hassas güdümlü mühimmat ve sığınak delici bombaları taşıyabilme kapasitesine sahip.

Havada yakıt ikmali sağlayan ve hem kara hem de uçak gemisi tabanlı jetlerin menzilini artıran "KC-135 Stratotanker"lerin de bölgede olduğu biliniyor.

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Dhafra Hava Üssü'nde "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava araçları (İHA) dahil keşif uçakları kullanmaya devam ediyor.

Uçuş takip verileri de istihbarat yeteneklerini daha da güçlendirmek için ABD Hava Kuvvetlerine ait "RC-135W Rivet Joint" uçağının Katar'a indiğini göstermişti.

"USS Abraham Lincoln" grubunun ve ek hava filolarının konuşlandırılmasıyla bölgeye yaklaşık 5 bin 700 ABD askeri daha eklendi ve bu artış, Orta Doğu'daki ABD asker sayısını yaklaşık 50 bine çıkardı.

SAVUNMA KALKANIYLA ABD ASKERİNİN VE MÜTTEFİKLERİN KORUNMASI HEDEFTE

Saldırı unsurları bölgeye ulaşırken ABD, İsrailli yetkililerin de gündeme getirdiği İran balistik füzelerine yönelik misilleme riskine karşı Amerikan askerlerini ve müttefiklerini korumak için savunma duruşunu güçlendirdi.

CENTCOM ve bölgesel ortaklar, 12 Ocak'ta Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde yeni bir koordinasyon hücresi açtı. Bu "Orta Doğu Hava Savunma-Birleşik Savunma Operasyonları Birimi" (MEAD-CDOC), harekat sahası genelinde entegre hava ve füze savunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu esnada Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) de İsrail ve BAE'ye konuşlandırılırken, Katar, Kuveyt ve Ürdün'de bulunan üslerdeki Patriot sistemleriyle destekleniyor.