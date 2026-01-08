Venezuela’da Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından ABD yönetimi, ülkenin petrol rezervleri ve gelirleri üzerinde tam kontrol sağlama planını devreye soktu. ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından yapılan açıklamalar, Venezuela ham petrolünün pazarlanmasında yeni bir döneme girildiğini teyit etti.

"KİMSENİN PETROLÜNÜ ÇALMIYORUZ"

Enerji Bakanı Chris Wright, ilk etapta ABD ablukası nedeniyle depolarda biriken yüksek miktardaki ham petrolün satışına odaklanılacağını belirtti. Wright, “Sadece bu ham petrolü tekrar hareket ettirip satacağız. Önce depolanan petrolü, ardından Venezuela’nın üretimini süresiz olarak pazarlayacağız” dedi. Wright, bu hamlenin mülkiyet gasbı olmadığını savunarak, “Kimsenin petrolünü çalmıyoruz” ifadesini kullandı.

2,8 MİLYAR DOLARLIK İLK SEVKİYAT

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın satış için 50 milyon varil petrolü devredeceğini açıklamıştı. Mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 2,8 milyar dolar değerinde olan bu petrolün pazarlama sürecinin başladığı, Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt tarafından çarşamba günü resmen duyuruldu.

GELİRLER ABD HAZİNE HESAPLARINDA TOPLANACAK

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, satışlardan elde edilen gelirler doğrudan ABD Hazine hesaplarına yatırılacak. Bu yöntemin gerekçesi ve işleyişi hakkında şu detaylar paylaşıldı:

Alacaklılardan Koruma: Fonların, gelirleri Venezuela’nın dış borç alacaklılarından korumak amacıyla küresel çapta tanınan bankalarda, ABD kontrolündeki hesaplarda tutulacağı belirtildi.

Dağıtım Kriteri: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, bu fonların "ABD’nin takdirine bağlı olarak" hem Amerikan hem de Venezuela halkının yararına dağıtılacağını kaydetti.

Tek Şart Amerikan Malı: Başkan Trump, Venezuela’nın bu satışlardan elde edeceği gelirle "SADECE Amerikan malı ürünler" satın alabileceğini açıkladı.

ENERJİ KARANTİNASI: TANKERLERE EL KONULDU

Eş zamanlı olarak sahada da askeri hareketlilik sürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, enerji karantinası kapsamında iki petrol tankerinin daha ele geçirildiğini duyurdu. Hegseth, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yasadışı petrol sevkiyatına yönelik ablukanın dünya genelinde tam etkili şekilde sürdüğünü vurguladı.

PDVSA VE CHEVRON MODELİ

Venezuela’nın devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) ise yaptığı açıklamada, Washington ile müzakerelerin sürdüğünü bildirdi. Şirket, yürütülen görüşmelerin ülkede faaliyet gösteren ABD’li enerji devi Chevron Corp. ile yapılan mevcut anlaşmaya benzer bir çerçevede ilerlediğini kaydetti.

Kaynak: Dünya