ABD eski Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gündeme gelen “Barış Kurulu” girişimine katılmayacağını açıklamasının ardından sert bir çıkış yaptı. Trump, Fransa’nın “düşmanca bir tutum” sergilemesi halinde Fransız ürünlerine çok yüksek oranlı ek gümrük vergileri uygulanabileceğini söyledi.

Trump’a yöneltilen, “Macron’un Barış Kurulu’na katılmayacağını söylemesine herhangi bir yanıtınız var mı?” sorusu üzerine, özellikle Fransa’nın sembol ürünlerini HEDEF alan bir ifade kullandı:

“Eğer düşmanca bir tavır sergilerlerse, onun şaraplarına ve şampanyalarına %200 gümrük vergisi koyarım.”

Bu açıklama, ABD’nin Fransa’ya yönelik yeni bir ticaret hamlesine mi hazırlandığı sorusunu da beraberinde getirdi.

TİCARET GERİLİMİ YENİDEN Mİ TIRMANIYOR?

Trump’ın çıkışı, ABD ile Avrupa arasında geçmiş yıllarda yaşanan ticaret gerilimlerini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Fransa’nın şarap, şampanya ve lüks tüketim ürünleri, daha önce de gümrük vergisi tartışmalarının merkezinde yer almıştı.

Yüzde 200 gibi son derece yüksek bir oran telaffuz edilmesi, bunun yalnızca diplomatik bir mesaj mı yoksa somut bir ticaret adımının habercisi mi olduğu konusunda belirsizlik yarattı.

PİYASALAR VE ŞİRKETLER İÇİN NE ANLAMA GELİR?

Olası bir ek vergi kararı; Fransız içki üreticilerinin ABD pazarındaki rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflatabilir, ABD’de ithal şarap ve şampanya fiyatlarında sert artışlara yol açabilir ve ABD–AB ticaret ilişkilerinde yeni bir gerilim dalgası başlatabilir.

Şu aşamada ABD yönetimi tarafından Fransa’ya yönelik resmi bir gümrük vergisi kararı açıklanmış değil. Ancak Trump’ın sözleri, ticaret cephesinde yeni bir restleşmenin sinyali olarak değerlendiriliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ABD Fransa’ya ek gümrük vergisi getirdi mi?

Şu an için resmi olarak açıklanmış bir karar bulunmuyor.

Hedef alınan ürünler neler?

Trump’ın açıklamasında özellikle Fransız şarapları ve şampanyaları öne çıktı.

Bu açıklama piyasaları etkiler mi?

Somut bir adım gelmesi halinde, özellikle içki, lüks tüketim ve Avrupa borsalarında dalgalanma görülebilir.