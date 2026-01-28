TOKİ borcu olan vatandaşlar için bugünlerde tek bir soru var: "Borcumdan tek seferde nasıl kurtulurum?" Yanıt, 24 Ocak itibarıyla resmiyet kazandı. Ancak bu fırsatın bir son kullanma tarihi var ve şartları yerine getirmeyenler için kapılar kapanacak.

GİZLİ FORMÜL: %25 İNDİRİM!

Vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek olan bu gelişmenin anahtarı, yüzde 25 indirimde saklı. Borcunun tamamını veya bir kısmını peşin ödemeyi başaranlar, Temmuz ayındaki o meşhur memur maaş zammı artışından etkilenmekten tamamen kurtuluyor.

KİMLER BU "AYRICALIKLI" GRUBA DAHİL OLABİLİR?

Herkes bu indirimden yararlanamıyor. Bakanlık, kapıyı çalacaklar için iki kritik şart koydu:

Zaman Şartı: Taksit ödemelerinizin üzerinden en az 1 tam yıl (12 ay) geçmiş olmalı.

Tertemiz Bir Geçmiş: TOKİ’ye vadesi geçmiş tek bir kuruş borcunuzun bulunmaması gerekiyor. Eğer varsa, önce o pürüzleri temizlemeniz şart.

BANKALARLA ANLAŞMALI "TAHLİYE" PLANI

Elinizde nakit yoksa üzülmeyin; sistem burada devreye giriyor. Ziraat ve Halkbank, borcunu TOKİ’den bankaya taşımak isteyenler için özel bir yapılandırma kredisi sunuyor. Amaç basit: TOKİ’nin değişken taksitlerinden kurtulup, bankanın sabit taksitli dünyasına geçiş yapmak.

KRİTİK EŞİK: 18 ŞUBAT!

Bu gizemli ve büyük fırsat sonsuza kadar sürmeyecek. 18 Şubat 2026 mesai bitimine kadar banka şubesine gitmeyenler, bu büyük indirim trenini kaçırmış olacak.