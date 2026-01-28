Milyonlarca hak sahibinin kulağı bu haberdeydi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sessizliğini bozdu ve 2026'nın en büyük fırsat kapısını araladı. Sadece belirli şartları taşıyanların yararlanabileceği bu "büyük avantaj" için geri sayım başladı. Peki, borçlar nasıl eriyecek? İşte detaylar...
TOKİ borcu olan vatandaşlar için bugünlerde tek bir soru var: "Borcumdan tek seferde nasıl kurtulurum?" Yanıt, 24 Ocak itibarıyla resmiyet kazandı. Ancak bu fırsatın bir son kullanma tarihi var ve şartları yerine getirmeyenler için kapılar kapanacak.
GİZLİ FORMÜL: %25 İNDİRİM!
Vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek olan bu gelişmenin anahtarı, yüzde 25 indirimde saklı. Borcunun tamamını veya bir kısmını peşin ödemeyi başaranlar, Temmuz ayındaki o meşhur memur maaş zammı artışından etkilenmekten tamamen kurtuluyor.
KİMLER BU "AYRICALIKLI" GRUBA DAHİL OLABİLİR?
Herkes bu indirimden yararlanamıyor. Bakanlık, kapıyı çalacaklar için iki kritik şart koydu:
Zaman Şartı: Taksit ödemelerinizin üzerinden en az 1 tam yıl (12 ay) geçmiş olmalı.
Tertemiz Bir Geçmiş: TOKİ’ye vadesi geçmiş tek bir kuruş borcunuzun bulunmaması gerekiyor. Eğer varsa, önce o pürüzleri temizlemeniz şart.
BANKALARLA ANLAŞMALI "TAHLİYE" PLANI
Elinizde nakit yoksa üzülmeyin; sistem burada devreye giriyor. Ziraat ve Halkbank, borcunu TOKİ’den bankaya taşımak isteyenler için özel bir yapılandırma kredisi sunuyor. Amaç basit: TOKİ’nin değişken taksitlerinden kurtulup, bankanın sabit taksitli dünyasına geçiş yapmak.
KRİTİK EŞİK: 18 ŞUBAT!
Bu gizemli ve büyük fırsat sonsuza kadar sürmeyecek. 18 Şubat 2026 mesai bitimine kadar banka şubesine gitmeyenler, bu büyük indirim trenini kaçırmış olacak.