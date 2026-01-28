Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı C.N. Romtehnica S.A. tarafından açılan ve 1059 adetlik, 857 milyon avro büyüklüğe sahip 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Alımı İhalesi kapsamında COBRA II araçlarının üretim ve teslimatlarını sürdürüyor.

İhale çerçevesinde Romanya’da üretilecek 781 araç için yerel üretim hazırlıklarını hızlandıran Otokar, bu kapsamda önemli bir satın alma sürecini başlattı.

YEREL ORTAKLIK SAHİPLİĞE DÖNÜŞÜYOR

Otokar, Romanya'daki ihaleyi yürütmek üzere seçtiği yerel üretim partnerini satın alarak Avrupa'daki kalıcı üretim üssüne dönüştürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, Romanya'da savunma sanayisinde faaliyet gösteren Automecanica S.A. sermayesinin yüzde 96,77'sini temsil eden payların devralınmasına yönelik olarak, pay sahipleriyle mutabakat zaptı imzalandı.

Böylece, yerel üretim şartını sağlamak amacıyla kurulan zorunlu ortaklık yapısının, doğrudan sahiplik modeline evrilmesi planlanıyor.

SATIN ALMA BEDELİ YAKLAŞIK 85 MİLYON AVRO

Mutabakat zaptı kapsamında edinilmesi öngörülen payların değerinin yaklaşık 85 milyon avroya denk geldiği belirtildi. Nihai tutar; net borç ve işletme sermayesi dahil olmak üzere kapanış düzeltmeleri sonrası kesinleşecek.

İşlemin tamamlanması için Automecanica'ya yönelik detaylı inceleme sürecinin tamamlanması, taraflar arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalanması ve Romanya'daki rekabet ile milli savunma kurumlarından gerekli izinlerin alınması gerekiyor. Sürecin nisan ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

85 YILLIK KÖKLÜ SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİ

85 yıllık geçmişe sahip olan Automecanica, uçak bakım ve parça üretimiyle başladığı faaliyetlerini zamanla genişletti. Şirket; askeri alanda araç üretimi, bakım ve onarım faaliyetlerinin yanı sıra sivil tarafta treyler, yarı treyler, elektrikli şehir içi otobüsler, konteyner, karoser ve özel araç şasileri gibi geniş bir üretim portföyüne sahip.

Automecanica, Otokar'ın Romanya'daki iş ortaklığı olan SAROM S.R.L.'nin de hissedarları arasında yer alıyor. Cobra II araçlarının Romanya’da üretimi, pazarlanması ve servis desteğinin bu yapı altında yürütülmesi planlanıyor.

OTKAR HİSSELERİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Stratejik satın alma hamlesinin ardından Otokar (OTKAR) hisseleri borsada güçlü alımlarla dikkat çekti. Hisse, gün içinde yüzde 5,92 primle 438,50 TL seviyesine yükseldi.

Yatırımcılar, Avrupa'daki üretim kapasitesini artıran bu adımın, Otokar'ın uzun vadeli ihracat gelirlerine ve küresel savunma sanayi konumuna olumlu katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.